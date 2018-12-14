Erdoğan'dan ABD'ye: Çıkarmadığınız takdirde Münbiç'e gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 'Biz ses kayıtlarından öğrendik ki gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Her şey gün yüzüne çıkıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı konferansında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.

"Kısa bir süre önce basın dünyasından malum Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul, hemen şuracıkta Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi olayı bir kenara atılacak konu değildir" diyen Erdoğan, "Konu her yönüyle açık. Bunun failinin kim olduğu da bana göre belli. Olayın işlendiği yapıldığı yer de belli. Biz bize gönderilen yetkililere şunu sorduk, bu 15 kişinin içinde fail var. Siz biliyorsunuz. Bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap 18 kişiyi biz tutukladık, daha sonra 22'ye çıkardık. E şimdi failini ortaya çıkarın. Önce bu suçu buraya yıkmanın gayretine girdiler. İşlemleri yaptı ve çıktı dediler, yalan. Bu sıradan bir insan değil, kalemi olan bir insan. Oradan nişanlısını almadan gitmesi mümkün değil. Daha sonra ileri gittiler, 'Yerli işbirlikçilerle bunu yaptık'. Peki kimdir yerli işbirlikçi, bunu söyleyin. Bunu söylemedikleri gibi 'Böyle bir ifade kullanmadım' diyerek yine yalan söylediler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ses kayıtlarından öğrendikleri bir ayrıntıyı açıklarken, "Biz ses kayıtlarından öğrendik ki gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Her şey gün yüzüne çıkıyor. Başsavcısı geldi, görüştüler, ipe un serdiler. En ufak bir bilgiyi, belgeyi vermediler" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI

"Daha önce Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmaya kararlıyız. Nitekim dün akşam Irak'ta operasyonumuzu yaptık. Sincar'da ve Mahmur'un eteklerinde atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Gerisi gelecektir. Oradan tehdit varsa, cevabı verilecek" diyen Erdoğan, "Bizden yeni bir plan istiyorlar. Münbiç hikayesiyle dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Münbiç Arapların yaşadığı bir bölgedir. Ama terör örgütlerine vermiş durumdalar. Şimdi de diyoruz ki, temizlediniz temizlediniz, çıkarmadığınız takdirde Münbiç'e de gireceğiz. Türkiye Fırat'ın doğusundaki terör batağına müdahalede yeterince zaman kaybetmiştir. Afrin operasyonunda sahada karşılaştığımız manzara tescillidir. Bu manzara Fırat'ın doğusunda neler yapıldığını, harekete geçmezsek neler olacağının göstergesidir" ifadelerini kullandı.