Erdoğan'a bağlanan Milli Saraylar'daki sürgün ve işten çıkarmalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sistemle Saray'a bağlanan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda bin 403 kişinin görev yaptığını, yeni düzenlemeden sonra personellerin başka kurumlara gönderilmediğini ileri sürdü.

KHK ve cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda yaşanan mobbinglere her gün bir yenisi eklenirken, konu Meclis gündemine taşınmıştı. CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, ziraat teknikeri ve sanatkar olarak görevli personelin, isteği dışında koruma memuru olarak görevlendirildiğini, İstanbul’dan Yalova Köşkü’ne görevlendirilen personelin her gün yakıt ücreti ve 140 TL’yi bulan köprü geçiş ücreti ödemek zorunda kaldığını belirtilirken, birçok çalışanın emekliliğe zorlandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özel’in açıklamalarına yanıt verdi.

Oktay, yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’nda TBMM idari teşkilatından geçici olarak görev yapan personel sayısının 1.403 olduğunu belirterek, işten çıkarılan personel bulunmadığını söyledi.

Kurum içinde farklı fabrika, müze, saray, köşk ve kasırda görevlendirilen personel bulunmadığını ileri süren Oktay, “Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı personelinin tamamının uzmanlık alanlarına göre pozisyonlarda görevlendirildiğini kaydetti. Oktay, “Kurumda hali hazırda oda ve masa gösterilmeden bekletilen personel mevcut değildir. Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’nın yapısı 703 Sayılı KHK ve 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiş olup kuruma ihdas edilen kadro sayısı 444’tür” dedi.