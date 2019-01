Erdoğan, Fazıl Say ile kuliste ne konuştu?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararında ısrar edeceğini değerlendirdiklerini belirterek ‘Akdeniz'de bir Afganistan oluşturacak politikalardan uzak durulmalı’ ifadesini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fazıl Say arasında kuliste geçen konuşmayı da aktardı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda Trump'ın ısrarcı olacağını değerlendirdiklerini söyledi.

"Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidi bertaraf edecektir" diye konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'AFGANİSTAN BU HALE AYNI MANTIKLA GELDİ'

“YPG terör örgütünün DEAŞ'a karşı desteklenmesi Türkiye'ye karşı terör örgütünün lehine bir durumu ortaya çıkarıyor. Afganistan bu hale aynı mantıkla geldi. Geçmişte bazı terör örgütleri desteklendi ve sonra kontrol edilemez hale geldiler. Bu tablo hür dünyanın canını yakıyor en önemlisi de Afganistan, Suriye halkının canını yakıyor. Bundan kim sorumludur, bu politikalara imza atanlar sorumludur. Akdeniz'de bir Afganistan oluşturacak politikalardan uzak durmak gerekir. YPG-PYD'ye TIR'lar dolusu silah gönderirseniz, hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi NATO müttefikinize karşı olursanız bu dünyanın bütün değerlerine, denklemine uymayan bir tablo çıkartır.”

ABD'Lİ SENATÖRE VİDEOLAR İZLETİLDİ

ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Ankara ziyaretinden söz eden Çelik, “PKK ile YPG-PYD ilişkisine dair kendisine videolar seyrettirilirdi. Bunları ilk kez izlediğini söyledi. Bu konuda Türkiye'nin güvenlik değerlendirmesiyle herkesin sempatik olması gerekiyor” diye konuştu.

Trump'ın Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından “çekilmeyin” diyenlerin olduğunu belirten AKP sözcüsü Çelik, "Bu çekilmeyi geciktirmek ya da engellemek için birtakım engeller konulacağı açıktır. Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Başkan Trump'ın kararından caydırmaya dönük çabalar olarak görüyoruz. Çekilme kararına kimler karşıdır? Kimlerin aleyhine olacaktır? Bunları alt alta yazdığınızda olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bunu görebilmek için derin bir istihbarata ihtiyaç yoktur” ifadelerini kullandı.

‘GÜVENLİ BÖLGEDEN KASIT YPG’NİN ÇIKARILMASI’

IŞİD’in YPG tarafından istismar edildiğini ileri süren Çelik “Biz çekilmenin devam etmesini destekliyoruz. Güvenli bölgeden ilk aşamada YPG'nin çıkartılması sözkonusudur. Esas amaç Suriye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir terör unsurunun kalmamasıdır. Suriye'de güvenli bölgeden sonra nihai olarak amaçlanan şey Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasıdır” diye konuştu.

ERDOĞAN, FAZIL SAY'LA KULİSTE NE KONUŞTU?

ABD’li Senatör Graham ile birlikte Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gitmesiyle ilgili de konuşan Çelik, “Çok güzel bir konser oldu. Sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz çok etkilendik” dedi. Erdoğan’ın kuliste Say ile sohbetinin içeriğinin sorulması üzerine Çelik, “Truva destanı hemen her yerde edebiyata sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız şu anektodu nakletti. Yunanlılar'ın İzmir'e doğru geri çekilirken Yunan tarihçiler, Atatürk'ün ‘Truva'nın intikamını aldık’ dendiği söylendi. Değerli tarihçimiz Murat Bardakçı'nın da bu konuda yazıları vardı. Cumhurbaşkanımızın bu Truva Savaşı ve Atatürk'ün bu benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın hâlâ sürdüğünü hatırlatması güzel bir benzetme oldu” diye konuştu.

HATAY BELEDİYE BAŞKANI'NA 'NEFRET SUÇU' İTHAMI

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ben başkan adayıyım dese kazanabilecek durumda” açıklamasıyla “nefret suçu” işlediğini ileri süren Çelik, “Hatay Belediye Başkanının söylediği sözün hiçbir orijinal tarafı yok. Avrupa'daki ırkçıların kullandığı sözün sadece kelimelerin değiştirilerek söylenmiş olması. Bu açık bir nefret suçudur. Bu bir kere Suriyeliler'in hedef gösterilmesidir. Hatay Belediye başkanı yanlış bilgi vermiştir. Biz bu açıklamayı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu açıklamanın nefret suçu olduğunun altını çiziyoruz” dedi.