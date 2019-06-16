Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, doların artışı için 'Döviz kurundaki yükseliş, ihracatçımız için büyük imkanlar getiriyor' dedi. Erdoğan,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki yükseliş, ihracatçımız için büyük imkanlar getiriyor" dedi.

Erdoğan, "1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan şirket sayımız 10'dan 13'e çıktı ama bu yetersiz" diye konuştu.

'CARİ FAZLA VERMEYE ÇOK YAKLAŞTIK'

"Avrupa kur ataklarında sessiz kalsa da, siyasi ilişkilerimiz dalgalı olsa da duruşumuzu bozmayacağız" diyen Erdoğan, ihracatçıları Asya'ya yönelmeye çağırarak, "Avrupa kur ataklarında sessiz kalsa da, siyasi ilişkilerimiz dalgalı olsa da duruşumuzu bozmayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık" iddiasında bulundu.