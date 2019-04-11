Eminağaoğlu'ndan KHK'li başkanlar yorumu: Anayasal engel yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi.
YARSAV kurucusu ve eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu Twitter hesabından YSK'nin kararını yorumladı.
Eminağaoğlu, adaylığı kesinleşenin mazbatasının KHK gerekçesi ile engellenemeyeceğini belirtirtti.
İşte Eminağaoğlu'nun mesajları:
İŞTE EMİNAĞAOĞLU'NUN İŞARET ETİĞİ O MADDE
Eminağaoğlu’nun da işaret ettiği 298 no’lu Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 130/5 maddesinde “Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğuna, okur -yazar olmadığı veya seçilme yeterliliğini kaybettiren bir mahkümiyeti bulunduğuna ilişkin iddialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz olunamaz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de geçerlidir” ifadeleri yer alıyor.