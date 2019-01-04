Elektrik indiriminde yeni seçim oyunu

Elektrikte 'müjde' diye sunulan yüzde 10 indirim kararının perde arkasında dağıtım şirketlerinin lehine bir uygulamaya imza atıldığı ortaya kondu. Buna göre iletim, dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan dağıtım bedeli yüzde 15,7 artırıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası vatandaşa "müjde" olarak sunulan elektrikte yüzde 10 indirim kararının perde arkasında, dağıtım şirketlerinin lehine bir uygulamaya imza atıldığını ortaya koydu. Tüm abone gruplarında perakende enerji bedeli Ekim 2018'e göre değişik oranlarda düşürülürken; iletim, dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan dağıtım bedeli yüzde 15,7 artırıldı. Böylece şirketlerin kârı korunurken; sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma tarifeleri cüzi de olsa zamlandı.

BAKANLIKTAN YENİ SEÇİM OYUNU

Konut kullanıcılarının elektrik faturalarında yüzde 10 indirime gidilirken; dağıtım bedelleri artırılarak şirketlerin kârını koruyacak düzenleme yapıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın elektrik faturalarında yüzde 10 indirim yapılması kararının ardında dağıtım şirketlerinin kârlarını artıracak hesap oyunları çıktığı belirtildi.

'GENEL AYDINLATMA BEDELİ YÜZDE 5,22 ARTIRILDI'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan yeni tarifeye göre konutlar için çıplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelinden oluşan Perakende Enerji Bedeli Ekim 2018'e göre yüzde 19,2 düşürülürken; iletim, dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan Dağıtım Bedeline yüzde 15,7 zam yapıldı. Ayrıca tüm abone grupları için dağıtım bedelinin artırılmasıyla sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatmaya cüzi zam yapılırken, genel aydınlatma bedeli yüzde 5,22 artırıldı.

1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla, vergi-fon ve kesintiler hariç olmak üzere konutlar ile şehit aileleri ve muharip malul gaziler için uygulanan elektrik tarifelerinde indirime gidildi. Buna göre konut kullanıcıları Ekim 2018'de 47,85 kuruşa aldıkları 1 kilovat saat elektrik için 43,32 kuruş ödeyecekler. Böylece 230 kilovat saatlik asgari tüketim için 4 kişilik bir ailenin aylık ödemesi gereken elektrik faturası da 137,36 liradan yüzde 10 düşüşle 123,63 liraya indi.

EMO'dan yapılan açıklamada "Ancak faturada indirim yapılan kalemlere bakıldığında perakende enerji bedelinin yüzde 19,2 indirimle 34,53 kuruştan 27,91 kuruşa çekildiği, dağıtım bedelinin ise yüzde 15,7 zamla 13,32 kuruştan 15,41 kuruşa çıkarıldığı görülmektedir. Aynı şekilde sanayi tarifesinin perakende enerji bedelinde yüzde 3,9, ticarethanelerde yüzde 4,5, tarımsal sulamada yüzde 4,2, aydınlatmada yüzde 4,7 ve genel aydınlatma tarifesi perakende enerji bedelinde yüzde 0,02 indirime gidilirken tüm gruplar için dağıtım bedeli yüzde 15,7 artırılmıştır" denildi.

'ELEKTRİĞE ZAM YILBAŞINDAN İTİBAREN YÜZDE 71'E ULAŞTI''

Böylece Ekim 2018'e göre sanayi abonelerine yüzde 0,06, ticarethanelere yüzde 0,28, tarımsal sulamaya yüzde 0,26, aydınlatmaya yüzde 0,29 ve genel aydınlatmaya da yüzde 5,22 oranında zam yapıldığına dikkat çekilen açıklamada "Buna göre sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama aboneleri bırakın konutlara uygulanan indirimden faydalanmayı, çok küçük de olsa faturaları artırılmıştır. Sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama kullanıcıları için yılbaşından itibaren elektriğe yapılan zam yüzde 71'e ulaşmıştır" denildi.

'BAKANLIK SEÇİM ÖNCESİ BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAYA ÇALIŞTI'

Açıklamada vatandaşa "müjde" olarak sunulan yüzde 10 indirim kararının perde arkasında, şirketlerin kârını artıracak bir uygulamaya daha imza atıldığı vurgulanarak "Dağıtım bedellerine yapılan yüzde 15,7'lik zam doğrudan elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına gidecektir. Son birkaç ayda dolar kurundaki düşüş doğrultusunda kamuoyunda fiyatların indirilmesi yönünde oluşan baskıyı karşılamak ve yerel seçimler öncesinde oy toplamak için gidilen bu indirim kararıyla 'bir taşla iki kuş vurmaya' çalışan Bakanlık, bizleri yine şaşırtmamıştır.

'KÂR ESASLI DEĞİL KAMUSAL BİR YAPIYA GEÇİLMELİ'

2018 yılında kur artışı, piyasa dengesi gibi gerekçelerle elektrik fiyatlarına, enerjinin temel bir insan hakkı olduğu ve enerji fiyatlarının herkesin ulaşabileceği düzeyde olması gerektiği ilkesini göz ardı edecek denli yüksek artışlar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada "Tüm yurttaşların, insanca yaşayabilmesi, kendini geliştirebilmesi için enerji gereksinimlerinin karşılanması zorunludur. Enerji piyasasında kâr esaslı piyasa politikaları yerine ülkemiz kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirileceği, kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak bir yapıya geçilmelidir" ifadesine yer verildi