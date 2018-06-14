'Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayından AKP'ye sert sözler: Muhtar olamazlar

MHP'nin Ordu'da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Cemal Enginyurt dikkat çeken ifadeler kullandı. MHP’li Enginyurt, AKP’li vekillere sert sözlerle yüklendi ve 'Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa köyüne muhtar olamaz' ifadelerini kullandı.

MHP'nin Ordu'da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Cemal Enginyurt dikkat çeken ifadeler kullandı. MHP’li Enginyurt, AKP’li vekillere sert sözlerle yüklendi ve “Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa köyüne muhtar olamaz” ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre MHP’nin dün Ordu Fatsa’da düzenlediği iftar programında konuşan Enginyurt, AKP'li vekillere sert sözlerle yüklendi. AKP'li vekiller için, “Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa köyüne muhtar olamaz” diyen Enginyurt, AKP'lilerin, vekilin kim olduğuna bakmadan Erdoğan’a oy verdiğini ifade etti.

Enginyurt, AKP'li vekiller için, “Kendi cumhurbaşkanına sahip çıkamayanlar, ‘Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bizi de gönderin’ diyor” diye belirtti.

İşte o ifadeler:

“Ne yaptınız, vekilin kim olduğuna bakmadan gittiniz Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz. Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa köyüne muhtar olamaz muhtar. Siz Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğiniz için bunlar seçildi. Şimdi tutuştular. Yav diyorlar, oyları aman ayırmayın… Niye? Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te güçlü olması lazım… Oğlum, 300 vekil bizde. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkamadınız, şimdi nasıl sahip çıkacaksınız? Kendi cumhurbaşkanına sahip çıkamayanlar, ‘Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bizi de gönderin’ diyor. Recep Tayyip Erdoğan muhtemelen beni dinleyince der ki, şunların 6'sı geleceğine, bir Cemal Enginyurt gelse yeter der. Yani 75 yaşındaki Şener amca mı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak, yolda yürüyemiyor ya?”

MHP'li Enginyurt'un AKP'ye yönelik o sözleri kameralara şöyle yansıdı: