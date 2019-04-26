CHP'li Levent Gök'ten AKP'li vekile teşekkür: Çok özel bir milletvekilidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP'li vekil Levent Gök, AKP'li Mustafa Yeneroğlu'nun kendilerini ziyaret ettiğini belirtirken, 'Mustafa Yeneroğlu çok özel bir milletvekilidir. Çok sorumlu bir siyasetçi. Benim açımdan çok değerli bir ziyaret oldu. Bir CHP'li vekille AK Partili vekil bu üzücü hadisede yanyana gelebiliyorlar. Sayın Yeneroğlu'nun dünkü ziyareti çok kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde uğradığı saldırının öncesi ve sonrasını değerlendirdi.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Gök, "Bir anda hayatımın bittiğini düşündüm. Bir an geldi ki artık buradan çıkış yok dedim" derken, "Aklıma şu geldi, bugün tam üç hafta oluyor bir torunum dünyaya geldi. Oğlunu Uras koyduk. Diğerinin ismi Uzay. Aklıma gelen şu oldu, ailem de dinliyorsa beni ilk defa duyacaktır. Onların büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm. İç dünyamda o muhasebeleri yapmaya başladığım anda o araç gelip bizi aldı. O hayatın durduğu bir andı, tam bir can pazarıydı. Şimdi ben iç dünyamda büyük bir sorgulamayla bu saldırıyı gerçekleştiren insanların o davranış eğilimini çözmeye odakladım kendimi.Bunu anlayabilirsek, çözebilirsek Türkiye bir defa bunları yaşamaz. Toplumu bu hale getiren nedenleri hep birlikte irdeleyerek buralardan sürekli çıkmak durumundayız. Türkiye'de 21 Nisan tarihi kimsenin aklına gelmeyecek şekilde gündemden çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gök ayrıca saldırıdan sonra kendisini önce telefonla arayıp ardından ziyarete gelen AKP'li Mustafa Yeneroğlu için "Mustafa Yeneroğlu çok özel bir milletvekilidir. Çok sorumlu bir siyasetçi. Benim açımdan çok değerli bir ziyaret oldu. Bir CHP'li vekille AK Partili vekil bu üzücü hadisede yanyana gelebiliyorlar. Sayın Yeneroğlu'nun dünkü ziyareti çok kıymetlidir. Onun için kendisine sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

