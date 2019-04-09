CHP’li Engin Altay: Polis Büyükçekmece’de ev basıp ‘Kime oy verdiniz’ diyor

CHP Grup Başkan Vekili Altay, 'Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimini iptal etmek istiyorlar' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindedeki "sahte seçmen" iddiasıyla ilgili “Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimini iptal etmek istiyorlar” dedi.

AKP bugün tekrar İstanbul’da yerel seçimlerin tümden yenilenmesini istemişti. İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 15 bin oy önünde.

Altay, “Büyükçekmece’de polis evleri basıyor, 'Hangi partiye oy verdiniz’ diye soruyor” dedi.

AKP’nin öne sürdüğü "organize usulsüzlükler var" iddiasına da değinen Altay, “Ortada organize bir iş varsa (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın ekibinin organize beceriksizliği vardır” diye konuştu.

CHP’li başkan vekili, Büyükçekmecelilerin ‘iradesini teslim etmeyeceğini‘ de sözlerine ekledi.