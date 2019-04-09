CHP'den AKP'ye maddeler halinde Büyükçekmece yanıtı

AKP'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini talep etmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten açıklama geldi.

AKP'nin Büyükçekmece'de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini talep etmesine CHP'den yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya üzerinden maddeler halinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1. AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptali talebi, demokrasi ve hukuk ayıbıdır. Niye mi? Tek tek açıklayalım.

A. Seçmen kütükleri çeşitli aşama ve itirazlarla 31 Ocak'ta kesinleşti. Bu arada itiraz hakkı vardı.

B. Bahsi geçen kişi 18 Ocak'ta tutuklandı.

2. C. Seçmen listesine itiraz sürecinde CHP ve AK Parti yaklaşık 3 bin seçmene itiraz etti.

D. Tutuklanan kişinin işlem yaptığı 354 kişinin de içinde bulunduğu 745 seçmenin kaydı donduruldu.

E. Bunlar 31 Ocak'tan önce, askı sürecinde yapıldı, listeler kesinleşti.

3. F. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ilçede kayıtlı seçmen 172.351, 31 Mart 2019'da ise 174.661'dir. Aradaki fark 2310. Bunların 760'ı ilk kez oy kullanacak gençlerdir.

G. Seçilen başkan yaklaşık 4200 farkla seçilmiştir. Artış ve oy oranı ilişkisi ortadadır.

4. H. Seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 2 ay sonra seçim yapılmıştır. Bu arada neredeydiniz. Büyükçekmece ve İstanbul kaybedilince FETÖ tarzı kumpaslarla bu işi çözebileceğinizi mi sanıyorsunuz.

5. Seçim Kurullarına baskı kâr etmeyince seçmenlere baskı yapılıyor. Demokrasiye daha fazla zarar vermeyin!