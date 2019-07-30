CHP'li dört belediye başkanının daha akrabalarını işe aldığı ortaya çıktı

İzmir'de oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketinde genel müdür yardımcısı yapan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ardından CHP'de akraba atamalarının sürdüğü ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun tepki açıklamasının ardından İzmir’den 3, Adana’dan 1 CHP’li başkanın atamaları tepki çekti.

AKP'li belediyelerde sıklıkla rastlanan akraba atamaları CHP'li belediyelerde de gündeme olmaya devam ediyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, İzmir'de oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketinde genel müdür yardımcısı yapan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, geri adım atarken, akraba atamaları durmadı. CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Şengel, kuzenini belediyede sekreter yaptı. Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı özel kalem müdürü olarak işe aldı. Kayalar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü de yapıldı.

CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir, Park Bahçeler Müdürü olarak atandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadığı basına yansıdı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürlüğü görevine getirdiği belirtildi.

Son haber Adana Seyhan'dan geldi. CHP'li Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın damadı Ahmet Erdal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı.

Basının gündemine gelen bu atamaların bazıları iptal edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarını uyardıklarını, gereğini yapacaklarını söyledi.