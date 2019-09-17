CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP'nin Eskişehir il yönetimine 45 günlük süreçte yapılacak olağanüstü kongreye kadar 3 kayyum atanmasına karar verdi.

CHP Eskişehir il yönetimine, 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere mahkeme kararıyla kayyum atandı.

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde partinin iki eski yöneticisinin açtığı davanın üçüncü duruşmasına, davacı eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı.

Davalı tarafın avukatı, parti tüzüğünün 24/6 maddesi gereğince seçime 6 ay kala atanan yönetim geçici olmadığından, olağan kongreye kadar devam etmesi gerektiğini söyledi. Avukat, il yönetimine kayyum atamasının gerçekleştirilmemesi gerektiğini savundu.

Davacı taraf avukatı ise 2007'de İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde CHP'nin İzmir Konak ilçe yönetimine kayyum atanmasını örnek gösterdi.

Mahkemenin hakimi, partinin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi.