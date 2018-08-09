CBK ile yeni atamalar: Emine Erdoğan'ın 'hacamatçı' danışmanı Cumhurbaşkanı danışmanı oldu

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bakan yardımcısı, Cumhurbaşkanı danışmanı, ÖSYM, YÖK ve SPK üyeliği atamaları yapıldı. Emine Erdoğan'ın 'hacamatçı' danışmanı Cumhurbaşkanı danışmanı oldu.

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı.

Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.

HACAMATÇI DANIŞMAN

Cumhurbaşkanı danışmanlığına atanan Sümeyra Merve Kılınç, Emine Erdoğan'ın sağlık danışmanı olarak biliniyor, "hacamat ve sülük tedavisi uzmanı". Diğer danışman Elif Esen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeye Erdoğan Bayraktar'ın da başkan yardımcılığı bir süre yaptığı KADEM'in Yönetim Kurulu Üyesi.