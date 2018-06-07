Camilerden sonra türbeye de AKP ve Erdoğan afişi

Camide AKP iftarı ve Erdoğan afişinden sonra şimdi de İstanbul Eminönü’ndeki Osmanlı türbesine AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dev posterleri asıldı.

Konya'da bir camide AKP iftarı, Sinop'ta başka bir camide Erdoğan'ın seçim afişlerinden sonra şimdi de İstanbul'da bir türbeye AKP ve Erdoğan posterleri asıldı.

Türbeye asılan Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı “Darbelere direnmek cesaret ister” yazılı afişe tepki gösteren CHP'li İBB Meclis üyesi Nadir Ataman, “Camiler bitti sıra türbelere geldi. Dinin siyasete bulaştırılmasında gelinen son nokta bu. CHP'nin astığı bayrakları söken, yasal propaganda çalışmasına bile tahammül edemeyenler türbeleri siyaset arenasına çevirdi” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Fatih Eminönü'nde Yeni Cami'nin yan tarafından bulunan ve külliyenin bir parçası olan “Hatice Turhan Valide Sultan”, “Havatin” ve “Cedid Havatin” olmak üzere üç türbeden oluşan tarihi mekanın etrafına AKP afişleri asılması tepki çekti. Restorasyon kapsamında kapalı olan türbenin bütün duvarlarına tarihçesiyle ilgili bilgilendirici panolar asılırken türbenin Mısır Çarşısı'na bakan duvarı, Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı “Darbelere direnmek cesaret ister. Daha demokratik Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan. Vakit Türkiye vakti” sloganlarının yazılı olduğu afişle kaplandı.

TÜRBELER BİLE SİYASET ARENASINA DÖNDÜ

CHP'nin İBB Meclisi üyesi Nadir Ataman, “Şimdi kaybedeceklerini anlayan AKP'liler camilerden sonra türbelerde bile seçim çalışması yapacak kadar gözlerini kararttılar” diye tepki gösterdi.

.