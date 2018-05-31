Camiler AKP'nin emrinde: Parti iftarı düzenlediler

Camiler 24 Haziran seçim sürecinde AKP propaganda bürosu haline getirildi. Konya'da bir cami AKP'nin parti iftarına ev sahipliği yaptı.

Camiler 24 Haziran seçimleri öncesi adeta AKP'ye tahsis edilmiş durumda.

AKP Konya Gençlik Kolları tarafından camide iftarlar düzenlenmeye devam ediliyor. Camide parti adına iftar düzenleyen AKP, milletvekili adaylarını camide yaptıkları etkinlikle duyuruyor.

Odatv'nin haberine göre, daha önce Konya’nın Ereğli ve Ilgın ilçelerinde AKP tarafından düzenlenen “camide iftar”, bu sefer Akşehir ilçesinde düzenlendi.

Tarihi İplikçi Camisi’nde düzenlenen iftara eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ve AKP Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem ile birlikte AKP’nin ilçe yöneticileri katıldı.