Camiye AKP bayrağı, Erdoğan posteri

Sinop’ta AKP il teşkilatı camiye AKP bayrağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterlerini astı.

Sinop’ta AKP il teşkilatı tarafından hizmete sokulan seçim büroları, parti bayrakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve milletvekili adaylarının posterlerini astı.

AKP’nin şehir merkezinde bulunan tarihi Kaleyazı Camisi’ne de parti bayrakları asması tepki çekti.

Halksesi'nden Mete Çağdaş’ın haberine göre; Sinoplular “Allah’ın evini de siyasete alet etmeye çalışıyorlar. Burası bir ibadethane böyle bir yapılanma hiç yakışık kalmadı. Parti teşkilat yönetiminden ve Sinop il Müftülüğü’nden bu yakışıksız çirkin görüntüyü ortadan kaldırmalarını istiyor ve bekliyoruz” diye tepki gösterdi.