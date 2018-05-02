'Bir Hadis Bir Film' setinde bir çocuk yanarak ağır yaralandı: 'Can güvenliğimiz yok'

'Bir Hadis Bir Film' setinde '10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığı' açıklandı. Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası konuyla ilgili açıklama yaptı.

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası, TRT 1 için çekilen "Bir Hadis Bir Film" setinde yaşananlara dair açıklama yaptı.

Açıklamada "meydana gelen iş kazasında M.Ç isimli 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığı, bir figüranın ise hafif yaralandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır" denildi.

"Setlerde can güvenliğimiz yok" denilen açıklamanın tamamı şöyle:

"1 Mayıs 2018 tarihinde, saat 20.30 sularında Filhakika Yapım tarafından TRT 1 için çekilen “Bir Hadis Bir Film” dizi setinde meydana gelen iş kazasında M.Ç isimli 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığı, bir figüranın ise hafif yaralandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Tüm resmi kurumlarla irtibata geçilmiş olup, gerekli takip tarafımızca yapılmaktadır.

03.05.2018 tarihinde, saat 11:00’de Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası ortak ofisimizde bu konu ve detaylarına ilişkin basın açıklaması yapılacaktır. Tüm duyarlı basın mensupları ve kamuoyu davetlidir.

SETLERDE CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK!

ARTIK YETER!

Oyuncular Sendikası

Sinema Televizyon Sendikası"