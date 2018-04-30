Beşiktaş'a 'maça çıkın' mesajı: Beyefendi böyle istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmama kararı sonrası devreye girdiği ileri sürüldü.

Beşiktaş’ın maça çıkmama kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fikret Orman'la görüştüğü ileri sürüldü.

Odatv’de yer alan habere göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Beşiktaş’ın başkanı Fikret Orman’ı arayarak, takımın sahaya çıkmasını istedi.

Orman ise bu talebe “karar benim kararım değil camia da böyle istiyor” yanıtını verdi.

Bakan Bak, Orman’ın bu yanıtının ardından “Beyefendi böyle istiyor” karşılığını verdi. Bak, Erdoğan'ın olayların büyümemesi konusunda Beşiktaş'ın adım atmasını istediğini söyledi.

Bakan Osman Bak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı adres göstermesinin ardından, Fikret Orman, Erdoğan’la görüştü. Erdoğan, Orman’dan maça çıkılmasını istedi ve “Gereğini yap” dedi.

Kulislerde, Erdoğan’ın talebi üzerine Beşiktaş’ın 3 Mayıs’ta oynanacak maça yüksek ihtimalle çıkacağı konuşuluyor.