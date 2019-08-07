Bakan Dönmez'den sondaj açıklaması: Doğal gaz varlığına ulaşmış olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı. Dönmez, 'Bugün itibarıyla 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız' dedi.

Doğu Akdeniz’e gönderilen Yavuz sondaj gemisiyle Gazimağusa Körfezi’ndeki Karpaz-1 kuyusunda sondaja başlandığı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte helikopterle sondaj gemisine geldi.

Dönmez, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘1710 METRE DERİNLİĞE ULAŞILDI’

‘Yavuz’ sondaj gemisinin, filoya katılan en son gemilerden olduğunu ve adanın batısında çalışıldığını belirten Bakan Dönmez, “‘Yavuz’ sondaj gemisi, Karpaz-1 kuyusu sondajında çalışmalarına devam ediyor. Bugün itibarıyla 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5- 3 aylık program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki inşallah hedef noktaya ulaştığımızda, burada doğalgaz varlığına da ulaşmış olacağız. Bizim ‘Varsa bulacağız’ diye bir sloganımız var. Eğer bu noktada varsa en kısa sürede bunun keşfini gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

‘MTA ORUÇ REİS GEMİSİNİ DE GÖNDERECEĞİZ’

Adanın güneyinde çalışılan ‘Barbaros Hayrettin Paşa’ sismik araştırma gemisine değinen Dönmez, “Bu gemimiz, KKTC’den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayı içinde ikinci sismik gemimiz olan ‘MTA Oruç Reis’ gemisini de Akdeniz’e göndereceğiz. Böylece iki sismik gemi, iki sondaj gemimizle Akdeniz’deki bu çalışmaları sonuna kadar yürüteceğiz” dedi.