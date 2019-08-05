Aylık enflasyon açıklandı: Ulaştırma ve elektrikte dikkat çeken artış

Temmuz ayı aylık enflasyon oranı açıklandı. Yıllık fiyat artışı yüzde 15,72 olarak gerçekleşirken, ulaştırma ve elektrik gibi kalemlerde önemli artışlar görülüyor. Dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşüş yaşamış olmasına rağmen bu iki kalemde yaşanan yıllık artış, devletin ve tüccarların kur artışını yurttaşa yansıtıp, maliyet düşüşünü cebe attığını gösteriyor.

Aylık enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Resmi enflasyon verileri uzun süredir tartışmalı bulunuyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, hükümetin ihtiyaçlarına göre ekonomik tabloyu "pembeleştirmek" gibi bir eğilim göstermekle eleştirildiği gibi, verilerin daha "iyimser" ölçülerle oluşturulmasının ücretli kesim üzerinde baskı yaratmak gibi bir işlevi olduğu da biliniyor.

Öte yandan açıklanan tüketici fiyatlarındaki yüzde 1,36'lık aylık ve yüzde 15,72'lik yıllık artışın detaylarına inildiğinde yurttaşın "cebini yakan" fiyat artışları da görülebiliyor.

Temmuz ayında Elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki fiyat değişimi yüzde 6,76 olarak gerçekleşti. Bu oran 2018 yılının aynı ayında yüzde 0,61'di.

Bir başka dikkat çekici yükselişse Ulaştırma başlığında görüldü. Yüzde 4,46 olarak gerçekleşen fiyat artışı, geçen yıl aynı dönem yüzde 1,09'du.

Artış rekorunu Mobilya, Mefruşat, Halı Ve Diğer Yer Döşemeleri ürünleri aylık yüzde 10,43'lük değerle kırarken. Bunu 10,13 ile araç satın alımı ve 8,44 ile alkollü içecekler izledi.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ DE AÇIKLANDI

TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksleri yurttaşa yansıyan "enflasyon" bilgisini vermekle birlikte ekonominin gidişatı ve önümüzdeki dönemde olabilecekler hakkında daha fazla fikri üretici fiyat endeksleri veriyor.

Burada da dikkat çekici olan nokta Elektrik fiyatlarındaki yıllık yüzde 47,57'ye ulaşan artış.

Üretici fiyatlarında temmuz ayında bazı sektörlerde düşüşler de gözleniyor ama bir yıllık döneme bakıldığında önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına yansımaya devam etmesi beklenebilecek bir artış eğiliminin hakim olduğu görülüyor.

Fiyatlardaki yıllık değişimle ilgili dikkat çeken bir diğer noktaysa şu: petrol fiyatları uluslararası piyasalarda bir yıl içinde yüzde 20'ye varan düşüşler yaşadı. Aynı dönemde kurda (dolar fiyatında) bu düşüşü ancak dengeleyecek büyüklükte bir yükseliş yaşanırken, tüketici fiyatlarında bağlantılı iki kalemde ciddi yükselişler görülüyor.

Ulaştırma kaleminde yıllık 13,67 elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 25,01 fiyat artışı oldu.

DÜŞEN FİYATLARDAN YURTTAŞ YARARLANMADI

Bunun anlamı, özellikle petrol gibi bir ithal üründe dünya piyasalarında yaşanan düşüşlerin yurttaşa yansımadığı ve vergi olarak devlet kasasına ya da kar artışı olarak tüccar ve üreticinin kasasına girdiği.