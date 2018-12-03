'Askeri casusluk davası' hakimine hapis cezası ve yakalama kararı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen, İzmir'deki 'Askeri casusluk davası'na bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
"FETÖ" soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Rahman'ın katılmadığı İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatı Uğur Karadağ, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle celseye katılamadığını belirtti.
Mahkeme heyeti sanığın 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına, infazdan kaçma şüphesi olduğundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
İzmir'deki "Askeri casusluk davası"na bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman, Temmuz 2016'da tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.