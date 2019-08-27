Antalya Kepez Devlet Hastanesi: 274 çocuk doğum yaptı

Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde son iki yılda 274 çocuğun doğum yaptığı ortaya çıktı. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çocukların durumunu Antalya Barosu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde son iki yılda yaşları 14 ile 17 arasında değişen 274 çocuğun doğum yaptığı ortaya çıktı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 15 Mart 2017 tarihi ile 26 Mayıs 2019 tarihine kadar Kepez Devlet Hastanesi’nde doğum yapan çocuklardan 159’u da Suriye ve Afganistan başta olmak üzere yabancı ülke uyruklu.

ANTALYA BAROSU MÜDAHİL OLUYOR

Habere göre, hastane kaynakları tüm çocuk doğumlarının adli makamlara intikal ettirildiğini belirtirken, Antalya Barosu çocukların durumunu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, aileler talep etmese de yargıya intikal eden istismar olayları hakkında “müdahillik” talebinde bulunduklarını söyledi. Yasa gereği çocuk doğumu gerçekleştiren uzmanların, tutanakları Cumhuriyet Savcılığı’na ya da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bildirmek zorunda olduğunu hatırlatan Ertuğrul, polis ekiplerinin uyruklarına bakmadan işlem başlatma mecburiyetinin bulunduğunu belirtti.

Ertuğrul “Yabancı ülke vatandaşlarının sağlık güvenceleri ile ilgili sıkıntılar var. Tedavilerde çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar ancak doğum başka bir konu. Türkiye vatandaşı da olsa, yabancı ülke vatandaşı da olsa çocukların korunması ilkesi gereği adli işlem başlatılıyor. Eğer doğumlar gizlenmezse mutlaka hukuki süreç işletiliyor” diye konuştu.

Çocuk istismarına ilişkin çok sayıda olayın takipçisi olduklarını da anlatan Ertuğrul, “Kumluca’da istismara uğrayan Suriyeli çocuk olayı hakkında sorumluları şikâyet ettik. Suriyeli bir çocuğun dört hastaneye götürüldüğü ve kabul edilmediği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunduk. Çocuk doğumlarla ilgili de gerekli girişimlerde bulunacağız. Aileler olayın üstünü örtmek istese bile biz buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

