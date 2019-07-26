Urfa'da 6 ayda 378 çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Urfa’da 2019’un ilk 6 ayında 12 ila 16 yaş aralığındaki 378 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı adli kayıtlara geçti.

Urfa’da 2019 yılının ilk 6 ayında 287’si kız çocuğu, 91’i erkek çocuğu toplam 378 çocuğun, cinsel istismara maruz kaldığı resmi kayıtlara geçti. Ayrıca, 21 çocuğun istismar sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı. Söz konusu sayı, sadece yargıya yansıyanlardan oluşuyor.

12-16 YAŞ ARASINDA ÇOCUKLAR

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, cinsel istismara maruz kalan çocukların yaş ortalamasının 12 ila 16 yaş aralığı olduğu, faillerin yaş ortalamasının ise 27-28 olduğu belirtildi.



Bu vakaların Urfa geneline dağılımı ise şöyle:



Cinsel istismar vakalarının yüzde 70’i Akçakale, Harran ve Ceylanpınar'da gerçekleşti. Yüzde 20’si Haliliye, Eyyubiye ve Karaköprü gibi merkez ilçelerde yaşanırken, geriye kalan yüzde 10’luk kısım ise Siverek, Birecik, Viranşehir, Halfeti, Hilvan, Bozova ve Suruç ilçelerinde yaşanmış.



21 ÇOCUK HAMİLE KALDI, 21 ENSEST



Vakalarda 21 çocuğun maruz kaldığı cinsel istismardan kaynaklı hamile kaldığı ve bunların hepsinin doğum yaptığı belirtildi. Doğum yapan çocukların devlet korumasına alındığı belirtilirken, 378 vakadan 21’inin ise ensest (aile içi) olduğu öğrenildi.



72 ÇOCUK EVLİLİĞİ YAŞANDI



Yine, çocuk yaşta evlendirilme vakalarının en fazla yaşandığı Urfa’da, 2019 yılının ilk 6 ayında 72 çocuk, bir erkekle ile yaşamak zorunda bırakılmış. Adli makamlara yansıyan bu rakamın da gerçekte çok daha fazla olduğu, sayının 700 ile bin arasında olduğu ifade edildi.