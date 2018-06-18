AKP'nin seçim rüşveti 'imar affı'na kabul oyu veren CHP'li vekiller belli oldu

Seçim kararının alınmasının hemen ardından AKP'nin 'imar barışı' adı altında adeta 'seçim rüşveti' olarak Meclis'e getirdiği imar affı yasasına kabul oyu veren CHP'li vekiller dikkat çekti. TMMOB ve bağlı meslek odaları bu yasa teklifinin derhal geri çekilmesini istemiş ancak teklif 223 milletvekilinin katıldığı oturumda 217 oyla kabul edilmişti.

Seçim kararının alınmasının hemen ardından AKP'nin 'imar barışı' adı altında adeta 'seçim rüşveti' olarak Meclis'e getirdiği imar affı yasasına kabul oyu veren CHP'li vekiller dikkat çekti. TMMOB ve bağlı meslek odaları bu yasa teklifinin derhal geri çekilmesini istemiş ancak teklif 223 milletvekilinin katıldığı oturumda 217 oyla kabul edilmişti.

AKP'nin 24 Haziran seçimleri öncesinde seçmene adeta bir "seçim rüşveti" olarak tasarladığı "imar affı" yasası geçen ay Meclis'ten geçmişti. TBMM'de 10 Mayıs 2018 tarihli 98. birleşimde kabul edilen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun“a kabul oyu veren CHP'li vekiller tepki topladı.

YASANIN KAPSAMI

Bu yasanın 16. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici madde hükmüne göre, “afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi verilebilecek“, böylelikle yasa dışı olan yapı yasal hale gelecek.

SEKİZ CHP'Lİ VEKİL DE KABUL OYU VERDİ

kentstratejileri.com adresinde Ali Rıza Avcan imzasıyla Kaçak yapılaşma affının sürprizleri" başlıklı yayımlanan yazıda, AKP'nin imar affı düzenlemesine kabul oyu veren CHP'li vekillerin isimleri yer aldı.

Bu düzenlemenin, kaçak yapı sahiplerine iktidar partisine oy versinler düşüncesiyle sunulan bir seçim rüşveti olduğunun belirtildiği yazıda, şöyle denildi: "Bu affa karşı çıkan Türkiye Mimar ve Mühendisleri Odası (TMMOB) Genel Başkanı Emin Koramaz, yasanın kabulünden bir gün önce 9 Mayıs 2018 tarihinde düzenlediği basın toplantısı ile yasa teklifinin bu gerekçelerle geri çekilmesini istemiştir. Bu basın toplantısından bir gün sonra yasa teklifinin kabul edilmesi üzerine, başta TMMOB Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası olmak üzere Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı birçok meslek odası çıkarılan yasayla bu yasaya dayanılarak düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin bir imar darbesi olduğunu belirterek bir seçim yatırımı olarak yürürlüğe giren kaçak yapılaşma affının barış değil kaos getirdiğini ifade etmişlerdir."

İŞTE AKP'NİN SEÇİM RÜŞVETİNE KABUL OYU VEREN CHP'Lİ VEKİLLER ​

TBMM’nin 10 Mayıs 2018 tarihli 98. birleşimi ile ilgili tutanaklarda bu birleşime meclisteki toplam 537 milletvekilinden 223’ünün katıldığı, 5 milletvekilinin ret, 217 milletvekilinin de kabul oyu verdiği görüldü.

Yasayı kabul eden 209 milletvekilinin AKP’li, 8 milletvekilinin de CHP’li olduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda kaçak yapı affı olarak bilinen yasanın kabul edilmesi için oy veren CHP’li milletvekilleri şöyle: