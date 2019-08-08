AKP'li vekil İBB'de işe girdiği gün ABD'ye doktoraya gönderilmiş!

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın vekil seçildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul AŞ. personel listesindeki kadrosunun devam ettiği ortaya çıkmış, İmamoğlu, Kavakçı'nın belediyeye borçlu olduğunu açıklamıştı. Şimdi de Kavakçı'nın İBB'de işe girdiği ilk gün ABD'ye doktoraya gönderildiği açıklandı.

AKP milletvekili Ravza Kavakçı’nın, 2008’de İBB'de işe girdiği gün ABD’ye gönderildiği ortaya çıktı. Bilgisayar mezunu Kavakçı’ya siyaset doktorası yapması için burs verildiği ortaya çıkmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kavakçı'nın belediyeye borçlu olduğunu açıklamıştı. İLGİLİ HABER İmamoğlu'ndan 'Kavakçı' açıklaması: Borcu var... BİLGİSAYAR MEZUNU KAVAKÇI, İBB TARAFINDAN SİYASET DOKTORASINA GÖNDERİLDİ İBB kaynaklarına göre Ravza Kavakçı Kan, 16 Aralık 2008’de Metro AŞ’de insan kaynakları uzmanı oldu. Bilgisayar mezunu Kavakçı, işe girdiği gün ABD’ye “siyaset doktorası eğitimine” gönderildi. İBB ile sözleşmesine göre 6 yıl 8 ay mecburi hizmet yapma şartı getirilen Kavakçı, 2 Eylül 2013’te döndü, iki yıl sonra da milletvekili seçildi. Beş yıllık doktora süresince Ravza Kavakçı Kan’a asgari ücretin bir buçuk katı maaş ödendiği belirtildi. Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “En makul çözüm, burs tutarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarına yatırmasıdır” dedi. İLGİLİ HABER AKP'li vekilin İBB'den maaş aldığı ortaya çıktı