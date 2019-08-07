İmamoğlu'ndan 'Kavakçı' açıklaması: Borcu var...

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın vekil seçildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul AŞ. personel listesindeki kadrosunun devam ettiği ortaya çıkarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. İmamoğlu, 'Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var' dedi.

İBB'den maaş aldığı iddia edilen AKP'li vekil Ravza Kavakçı Kan hakkında Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Haberler.com'dan Mesut Şahin'e konuşan İmamoğlu, "Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş" dedi.

İmamoğlu, Metro A.Ş'nin, yani ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın burs sağlamasının ve ABD'ye göndermesinin hiç anlamlı olmadığını dile getirdi.