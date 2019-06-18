AKP'den 'anket firması' açıklaması: Ahlaksız bir teklifle geldiler

MAK araştırma şirketinin AKP'ye yakın olduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bu firmayla bugüne kadar hiçbir çalışmamız olmadı, bundan sonra da olmayacaktır' dedi.

23 Haziran seçimlerine ilişkin yayınladığı son ankette Ekrem İmamoğlu'nun 1,5 puan önde olduğunu duyuran MAK araştırma şirketinin "AKP'ye yakın bir şirket" olduğu yönündeki haberlere yanıt geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bu firmayla bugüne kadar hiçbir çalışmamız olmadı, bundan sonra da olmayacaktır" dedi.

Dağ, "Bahsi geçen araştırma şirketi bizim arkadaşlarımıza başvurmak suretiyle ben hemen bir anket yayınlayayım, bu anket üzerinden sizi iyi gösteren bir şey yayınlayayım, bunu siz haber yapın gibi ahlaksız bir teklifle gelip, reddedilmiştir. Ne yazık ki bu programdan sonra böyle bir açıklama yapılması aklımıza şu soru işaretini getirmektedir, demek ki karşı tarafla böyle bir ahlaksızca, edepsizce anlaşma yoluna gidildiği gibi bir mantık ortaya konmuştur" diye konuştu.

SAHİBİ AKP'DEN ADAY OLMUŞTU

AKP'nin kendisine yakın olmadığını açıkladığı MAK araştırmanın sahibi Mehmet Ali Kulat, 2011 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olmuş, ancak partisi tarafından aday gösterilmemişti.