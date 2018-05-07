AKP paraları dağıtmadı, '15 Temmuz gazisi' AKP adaylığından vazgeçti

AKP’den İstanbul milletvekili aday adayı olan ve kendini '15 Temmuz gazisi' olarak tanıtan Cumali İbin, milletvekilliği adaylığını 15 Temmuz için toplanan paralar ailelere verilmediği için geri çektiğini duyurdu.

15 Temmuz'da yaralanan Cumali İbin adlı AKP'li, milletvekilliği aday adaylığını geri çektiğini açıkladı. İbin, AKP'nin 15 Temmuz'da ölen ve yaralananların aileleri için toplanan paraları ailelere vermeyeceğini öğrendiğini belirtilirken, paraların vakıf bünyesinde tutulacağını söyledi. Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan İbin, “Şehit aileleri ve gaziler, parayı kullanamayacak kadar acizler mi? Bu vesile ile AKP İstanbul 2'nci bölge milletvekili aday adaylığından istifa ettim” diyerek adaylığını geri çektiğini duyurdu.