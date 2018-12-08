AKP-MHP ittifakının formülü: MHP'ye 6 il, 60'dan fazla ilçe bırakılıyor

AKP ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakı çalışmalarının genel formülü ortaya çıktı. Buna göre sadece 30 büyükşehir üzerindeki ittifakın iki ayrı ayağı var. İki parti, formülü 'büyükşehir ittifakı yapılan iller' ile 'ilçe ittifakı yapılan iller' olarak uygulayacak. AKP, MHP’ye 30 ilde 6 il ile 60’tan fazla ilçeyi vermeyi planlıyor.

AKP ve MHP’nin kurmaylarının günlerdir beri üzerinde çalıştığı "ittifak matematiği" ilk kez geçen hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Çalışmanın 30 büyükşehir ve bunun alt başlıkları üzerinde sürdüğü” açıklamasıyla gündeme geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Parti kurmaylarının, ittifakın ana formülünün şöyle işleyeceği iddia ediliyor: AKP’ye bırakılacak olan Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Denizli; MHP’ye bırakılacak olan Osmaniye, Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Muğla olarak konuşuluyor. Bu iller, liderlerin kararına göre artıp azalabilecek.

MHP’nin 2014’te yerel seçiminde aldığı ilçeler de MHP’ye bırakılacak. AKP buralarda aday çıkarmayacak. Buna karşılık MHP de ilin diğer ilçelerinde aday çıkarmayacak. Formül, büyükşehir adayı AKP’ye bırakılan iller için de aynı şekilde uygulanacak. AKP, konuşulan bu illerde, Ankara’da 2 veya 3, İstanbul’da 2 veya 3, Adana’da 8, Aydın’da 3, Manisa’da 6, Mersin’de 7, Osmaniye’de 9, İzmir ve Denizli’de de birer ilçeyi MHP’ye bırakacak.

Bu ittifakta iki jest olacak. AKP’nin İstanbul’da vereceği ilçeler, 2014 hesaplamasının dışında verilecek. Çünkü MHP’nin İstanbul’da 2014’te aldığı ilçe bulunmuyor. Diğeri istisna ise Osmaniye için uygulanacak. Büyükşehir olmadığı halde Bahçeli’nin memleketi olduğu için ittifak hesaplarında yer alacak.

30 büyükşehir arasında olan diğer illerde ise sadece "ilçe ittifakı" yapılacak. İki partinin ayrı ayrı büyükşehir adayı çıkardığı bu illerdeki ilçe ittifakında, 2014 yerel seçim sonuçlarına bakılacak. İki partinin aldığı ilçeler paylaşılacak. Diğer parti, o ilçede aday çıkarmayacak. Bu büyükşehirlerden 2014 yerel seçim sonuçlarına göre, Afyonkarahisar’da 12, Antalya, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Konya’da birer ilçe MHP’ye bırakılacak. MHP de diğer ilçelerde aday çıkarmayacak ve AKP’nin adayını destekleyecek. Muhalefetin elinde olan ilçelerde ise ittifak partilerinden en çok oyu alan partinin adayı desteklenecek. Muhalefetin sahip olduğu ilçelerin paylaştırılması durumunda bu sayı artabilecek.

İttifak görüşmelerinde zaman zaman tartışılan belediye meclis üyeliklerinde işbirliğine gidilmesi formülünden ise vazgeçildi. Her parti, kendi meclis üyeleri ile seçime girecek. AKP ve MHP’nin kendi listesi ile seçime girmesiyle Türkiye genelindeki oy oranlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Bazı yerlerde, belediye başkanının bir partiden, belediye meclisinin çoğunluğunun diğer ittifak partisinden olması gibi sonuçlar da çıkabilecek. Geri kalan ve büyükşehir olmayan 51 ilde ise ittifak yapılmayacak.