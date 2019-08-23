AKP kapitalizm için bir cennet yarattı! Avrupa'nın en ucuz iş gücü Türkiye'de

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerinde göre AB ülkelerinde saatlik iş gücü maliyeti 5,4 euro ile 43,5 euro arasında değişirken, Türkiye 5 euro ile son sıralarda yer aldı.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre, AB ülkelerinde saatlik iş gücü maliyeti 5,4 euro ile 43,5 euro arasında değişirken, Türkiye 5 euro ile listenin son sıralarında yer aldı.

Euronews’ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre, Türkiye'de işsizlik oranı 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu. İşsiz sayısı ise 4 milyon 157 bin olarak verildi. Türkiye’de çalışanların maliyetlerinin yaklaşık yüzde 75,4’ünü ücretler oluştururken, yüzde 17,6'sı sosyal güvenlik ödemelerine ayrıldı.

İŞ GÜCÜ MALİYETLERİNDE SONDAN ÜÇÜNCÜYÜZ

Üretim birimi başına düşen işçilik masraflarını yani şirketlerin istihdam için ödediği toplam maliyeti gösteren iş gücü maliyeti, AB ülkelerinin oldukça gerisinde kaldı. En yüksek iş gücü maliyetleri Danimarka, Lüksemburg ve Belçika’da, en düşük ise Bulgaristan, Romanya ve Litvanya’da ölçüldü.

2016 verilerine göre, Türkiye’de bir saatlik iş gücü maliyeti 5,4 euro iken, 2018'de yaklaşık 5 euroya kadar düşüp Romanya (5,3€) ve Bulgaristan’ın (4,5€) da gerisinde kalarak, AB üyeleri arasında iş gücü maliyetinin en ucuz olduğu ülke konumuna yerleşti.

TÜİK verilerine göre saatlik iş gücü maliyeti endeksi, asgari ücretteki artış 2019 yılının 1'nci çeyreğinde 2016 yılın aynı çeyreğine göre yüzde 59 arttı. 2016’da 1647 TL (brüt) olan asgari ücret 2019'da 2.558 TL‘ye (brüt) yükseldi. Ancak aynı süre zarfında Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesiyle, Euro bazında, Türkiye AB ülkeleri arasında asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler arasında girdi.

VOLKSWAGEN'İN TÜRKİYE'Yİ TERCİH NEDENİ BELLİ OLDU

Alman otomotiv devi Volkswagen’nin yeni fabrikasına ev sahipliği yapabilmek için Türkiye ve Bulgaristan yoğun çaba harcarken, iş gücü maliyeti faktörü öne çıkıyor. Habere göre, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin son yıllarda ulaştığı finansal istikrar, ekonomi politikasının öngörülebilirliği ve ucuz iş gücü maliyetine vurgu yaparak, fabrikaya ev sahipliği yapabileceklerini vurguladı.

Yatırımcıların, üretim maliyetinin daha az olması sebebiyle sermayelerini düşük ücret düzeyine sahip ülkelerde kullanmayı tercih ettiği biliniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini övgüyle açıklasa da, asıl nedenin iş gücü maliyetlerinin düşüklüğü olduğu görülebiliyor.