Pakdemirli açıkladı: Volkswagen Türkiye'yi seçti

Manisa’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünya devi otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini açıkladı.

Kuru üzüm rekolte açıklaması için Manisa’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünya devi otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini söyledi.

Pakdemirli, Manisa’da kuru üzüm rekolte ve fiyatını açıklarken bir yandan imar sorunuyla ilgili gereken desteği vereceklerini diğer yandan da aylardır nereye yapılacağı resmi olarak açıklanmayan ve Alman kaynaklarında Manisa’nın isminin ön plana çıktığı Volkswagen firmasının yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Manisa’da çalışmalara başladığını belirtti.

Erdoğan'ın Volkswagen'e vergi indirimi ve devlet yöneticilerini düşünerek 40 bin Passat satın alma garantisi verdiği iddia edilmişti.

Manisa’nın imar sorunuyla ilgili olarak da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talebine cevap veren Pakdemirli şunları söyledi:

"Sayın başkan mazbatayı alır almaz ilk birkaç haftada bizi ziyarete geldi. İmar konusunda da üzerimize düşen ne varsa, koruma kullanma dengesini koruyacak şekilde imarla ilgili üzerimize düşen her şeyi yaparız. Ben Manisa’dan gittikten sonra Manisa’yı unutanlardan değilim. Manisa benim için çok önemli ve Manisa ile olan bağımı hiçbir zaman koparmayacağım bundan emin olun.”