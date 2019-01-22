Ahmet Say'dan 'Fazıl Say' açıklaması: O biraz ürküyor...

Fazıl Say'ın babası yazar Ahmet Say, 'Kavgaya gerek yok. O biraz ürküyor, ‘Yanlış bir laf gelir, lafımı çeviriverirler’ diye. Ondan dolayı da beyanat vermekten kaçınıyor olabilir. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez' dedi.

Piyanist Fazıl Say’ın babası olan müzik eleştirmeni, yazar Ahmet Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konserine gitmesini değerlendirdi.

Hürriyet'e konuşan Ahmet Say, “Her zaman barıştan yana olmuşumdur ve kim olursa olsun, barışı savunuyorsa ben ondan yanayım. Fazıl olduğu için değil. Tabii ki Fazıl’ın burada barışı savunması, barışçıl bir tutumda olması, barışçıl bir tavır sergilemesi beni mutlu ediyor. Ben ülkemizde durup dururken karşıtlığın, karşıt görüşte olmanın yersiz olduğunu düşünüyorum" derken, "Tabii karşıtlık kim olursa olsun, kavgadan yana olanı bile, barışçı bir el uzatarak kazanmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Kavgaya gerek yok. O biraz ürküyor, ‘Yanlış bir laf gelir, lafımı çeviriverirler’ diye. Haklı olarak düşünüyor böyle şeyleri. Ondan dolayı da beyanat vermekten kaçınıyor olabilir. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur" ifadelerini kullandı.