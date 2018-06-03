Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı'ya: Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Nagehan Alçı'ya 'Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?' diye sordu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan , kendisini hedef alan Nagehan Alçı 'ya yanıt verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre Nagehan Alçı için Bank Asya hatırlatması yapan Hakan "Niye size hiçbir şey olmuyor meselesini de bir açıklığa kavuşturuver bi zahmet?" ifadelerini kullandı.

"Nagehan! Ne oldu sizin şu Bank Asya işi" diye sorana Ahmet Hakan , "Bank Asya’nın önünden geçenlerin bile hayatlarının karartıldığı bir dönemde... Bank Asya’dan misler gibi kredi çekmenize rağmen niye size hiçbir şey olmuyor meselesini de bir açıklığa kavuşturuver bi zahmet." diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan, 1 Haziran 2018 tarihli 'Gazeteciliğin geldiği son nokta' başlıklı yazısında, Muharrem İnce'nin konuk olduğu,Nagehan Alçı'nın da gazeteciler arasında yer aldığı televizyon programıyla ilgili olarak "Eskiden...Siyasetçiler madara olurdu. Bugün... Gazeteciler madara oluyor." ifadelerini kullanmıştı

Nagehan Alçı da Ahmet Hakan 'ın bu sözlerine yanıt niteliğindeki "Çoktan madara olmuş bir muhbirin portresi" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı;

"AK Partililerden CHP’lilere, MHP’lilerden HDP’lilere toplumdaki herkesin müşterek nefretini kazanmış bir insan düşünün. 80 milyon içinde hiç kimse ona güvenmiyor ve sözlerine inanmıyor. Çünkü dara düşünce herkesi yarı yolda bırakmış, zor durumdakilere acımasızca tekme vurmuş. Yeri gelmiş şahsi menfaatleri için en yakınlarını ve hayatında sadece iyilik gördüğü dostlarını sırtından hançerlemiş, en samimi arkadaşlarına bile kasten kötülük yapmış. Kötülük yapmakla ve kötü insan olmakla gurur duyan bu patolojik şahsiyet utanmadan hâlâ, tüm Türkiye’ye defalarca madara olduğu halde ahkâm kesiyor.

Türk basın tarihi çok sayıda kötü insan görmüştür ama bu derecesinin daha önce geldiğini sanmıyorum."