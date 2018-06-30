Yargının ÇED iznini üç kez iptal ettiği RES projesi için 'acele kamulaştırma' çıktı

İzmir'in Karaburun ilçesinde enerji şirketlerinin işgali sürüyor. Yöre halkı rüzgar elektrik santrallerine (RES) karşı hukuki mücadele verirken, mahkeme kararları uygulanmıyor. Karaburun Yaylaköy’deki RES'ler için ÇED olumlu raporu yargıda üç kez iptal edildi. Hızla yenilenen dördüncü ÇED izni için de acele kamulaştırma kararı çıktı. Karara tepki gösteren Karaburunlular, Lodos enerji şirketine karşı 'Sen Lodos’san biz poyrazız' pankartı açtı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde enerji şirketlerinin işgali sürüyor. Yöre halkı rüzgar elektrik santrallerine (RES) karşı hukuki mücadele verirken, mahkeme kararları uygulanmıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Karaburun Yaylaköy’de ÇED olumlu raporu yargı kararıyla üç kez iptal edilmesine karşın dördüncüsü “hızlı” bir şekilde yenilenen Lodos Enerji’ye ait rüzgar enerji santralları (RES) için bu kez de acele kamulaştırma kararı alındı.

Karaburun Kent Konseyi, ÇED onayına karşı açtıkları dördüncü dava devam ederken alınan kamulaştırma kararına tepki gösterdi.

Lodos Enerji’nin Karaburun RES Projesi’ne karşı yürüttüğü çevre ve hukuk mücadelesi dördüncü yılına girdi. Karaburun Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, projeye verilen ÇED olumlu kararının üç, üretim lisansının ise bir kez yargı kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.

Son ÇED onayının da dördüncü kez yargıya taşındığı belirtilerek şöyle denildi: “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu açtığımız davadan bir gün sonra, yeni bir üretim lisansı vermiştir. Bu kapsamda Karaburun RES projesi üretim tesislerinin kurulması için Yaylaköy’deki taşınmaz malların acele kamulaştırılması kararlaştırılmıştır. Karaburun Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü aracılığıyla konuyu Yaylaköylü taşınmaz sahiplerine tebliğ etmiştir.”

Mücadelenin koşulsuz süreceği vurgulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bizler böylesi doğaya ve insana hoyrat bir uygulamayla, ‘yenilenebilir-temiz enerji’ adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Karaburun’da köylüye ait arazileri ‘kamu yararı’ gerekçesinin arkasına sığınarak kamulaştırmak isteyen zihniyete karşı Karaburunlu yurttaşlar olarak, her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğiz."