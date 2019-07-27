Sevinç Koleji’nde maaş sorunu sürüyor

Sevinç Koleji öğretmenleri iki aydır maaşlarını alamıyor. Maaş ödelemerinde hep sıkıntı yaşayan öğretmenler, özlük hakları konusunda da sorun yaşadıklarını anlattı.

Geçtimiz son iki yılda Sevinç Koleji’nde gerek maaş ödemelerinde gerekse de öğretmenlerin özlük haklarında çok fazla sorun yaşandığı iddiaları konuşuluyordu.

Bu iddialar arasında, kurum patronları tarafından sözleşme dönemlerinde birçok öğretmenin haftalık iş günü sayısının azaltılıp maaşlarının yarıya indirilmesi bulunuyor, öğretmenlerin bu teklifi kabul etmediklerinde ise tazminatsız iş bırakmalarının sağlanmasının hedeflendiği belirtiliyordu. Son zamanlarda ise bu duruma öğretmenlerin maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler eklendi. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na iki aydır maaşlarının ödenmediğini söyleyen öğretmenler, Mayıs ve Haziran maaşlarını henüz almadıklarını belirtiyorlar. Daha önce de maaşlarının yarısını iki ödeme şeklinde alan öğretmenler, bu durumdan fazlasıyla şikâyetçiler.

Yine geçen sene yaz aylarında Mayıs ve Haziran maaşlarının iki ay gecikme ile yattığını söyleyen öğretmenler, sene içerisinde de durumun devam ettiğini ve Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayı maaşlarının da 20-25 günlük gecikmelerle yattığını, Nisan ayı maaşlarının ise Temmuz ayı başında ödendiğini bildirdiler.

'ÇOK UZUN SÜRE BİLGİ ALAMADIK'

Sevinç Koleji öğretmenleri bu durumla ilgili çok uzun süre bilgi alamamaktan ve en son gelen mesaj ile maaşlarının yatacağının söylenmesine karşın tutulmayan sözlerden mağdur olduklarını dillendiriyorlar. Ayrıca öğretmenler, sürekli borçlu olduklarından bankaların tacizlerine maruz kaldıklarını ve ailesine bakmakla yükümlü olan çoğu öğretmenin seminer döneminin başlamasına az kala gergin geçen bir tatili sürdürmeye ve sonrasında okula gitmeye mecbur bırakıldıklarını ifade ediyor.

'AYLARDIR MAAŞ YATMIYOR ANCAK İŞ BULMA KORKUSUNDAN YETERİ KADAR SES ÇIKARAMIYORUZ'

Kendilerine patron tarafından herhangi bir ödeme takvimi de sunulmadığını söyleyen öğretmenler, bu durumdan mağdur olan çok sayıda öğretmen olmasına rağmen ülkedeki iş bulma kaygısından dolayı yeteri kadar ses çıkartamadıklarını da ekliyor. Son gelişmelerle birlikte, maaşların ödenmesi konusunda Mayıs ayı maaşlarıyla ilgili olarak kuruma defalarca mail atıldıktan sonra bir cevap verildiğini, kısa bir zaman önce patronlardan kendilerine ulaştırılan mesajda okulun genel kurula gittiğini ve 23 Temmuz’a kadar asla bir ödeme yapamayacaklarını ancak 23 Temmuz’dan sonra ise öğretmenlerin haklarını bir şekilde vermeye çalışacaklarına dair bilgi geldiğini söylediler.

Ancak iki aydır maaş alamayan Sevinç Koleji öğretmenleri, kendilerine böyle bir mesaj ulaştırılmasına rağmen bir gelişme yaşanmadığını, bazı kampüslere maaşların yattığı iddialarının olduğunu ifade ederken patronlardan maaşlarının hızlıca ve tüm öğretmenlere yatırılmasını, kendilerine doyurucu bir açıklama yapılmasını talep ettiklerini bildiriyorlar.