Piri Reis Üniversitesi: 19 yaşındaki stajer denizci ölü bulundu

Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi 19 yaşındaki Mustafa Koç, staj yaptığı gemide ölü bulundu. Ağabeyi İsmail Koç, Mustafa'nın ağır ihmaller sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Günde ortalama 20 saat çalıştırılan genç denizciye kimyasal kalıntılar bulunan tanklar bile temizletilmişti. Yapmaması gereken bir çok işi yaptığı öğrenilen Mustafa, hiç bir sağlık problemi yokken yapılan otopsiye göre akciğer enfeksiyonundan yaşamını yitirdi.

Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Mustafa Koç, staj yaptığı GANNET S gemisinde ölü bulundu.

Genç stajyerin ağabeyi İsmail Koç ve Genç GEMİMO, Mustafa Koç’un ağır ihmaller sonucu öldüğünü açıkladı. Ailesi ve arkadaşları olayı sosyal medyadan kamuoyuna duyurdu, yayngınlaşmasını istiyorlar.

20 saat çalıştırılan genç denizciye kimyasal kalıntılar bulunan tanklar bile temizletilmişti.

Mustafa Koç, Chemfleet ve Armador Tankers firmaları aracılığıyla 3 ay staj için İstanbul’dan Hindistan’a hareket etti.

Staja başladığı gemi GANNET S, fırtınadan dolayı limana yanaşamadı ve Mustafa Koç, firmanın aracı olduğu hijyenik olmayan bir otelde konaklamak zorunda kaldı.

Mustafa Koç’un 11 gün sonra katılabildiği GANNET S gemisi Hindistan’dan Cibuti’ye doğru seyre başladı.

18 GÜN BOYUNCA GÜNDE 20 SAAT ÇALIŞTIRILDI

18 gün boyunda günde ortalama 20 saat çalıştırılan Mustafa Koç, ayrıca yatması gereken kamarada Guardlar kaldığı için kendisine revirde kalması söylendi. Geminin A / C havalandırma sistemi bozuk olduğu ve kaldığı revirdeki vantilatör alınmış olduğundan dolayı, ortalama 45 derece olan bir mekanda uyumak zorunda kaldı.

KİMYASAL KALINTILAR BULUNAN TANKLAR TEMİZLETİLDİ

Gemide stajyerlerin temizlemesinin yasak olduğu, 20 metre derinliğinde, bir metre açıklığı olan ve ortalama sıcaklığı 50 derece olan bir tankı birinci zabitin seçenek bırakmaması sebebiyle temizlemek zorunda kalan Koç, 18 gün boyunca benzer koşullarda çalıştı.

11 Temmuz sabaha karşı 4 civarı Cibuti Limanı’nda vardiyası olmasına rağmen, yorgunluğundan dolayı uyandırılamadığı iddia edilen Mustafa Koç’un, sonrasında sabah 8 civarında uyandırılmak için odasına girildiğinde öldüğü anlaşıldı.

AKCİĞER ENFEKSİYONUNDAN YAŞAMINI YİTİREN MUSTAFA'NIN SAĞLIK SORUNU YOKTU

Cibuti’de yapılan otopsi sonuçlarına göre, akciğer enfeksiyonu yüzünden hayatını kaybeden Mustafa Koç’un staj öncesi, gemi adamı olmak için detaylı sağlık kontrollerinden geçtiği ve gerekli olan aşıların tamamını yaptırdığı bildirildi.

Koç’un öncesinden de herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.

MUSTAFA KOÇ'UN SON PAYLAŞIMLARI:

Hoşça kalın... (İntihar tweeti değildir sadece gemide internet olmaması nedeniye bi süre buralarda olamayacağım.) — Mustafa Koç (@mustafakocD) 22 Haziran 2019

İlk staja çıkarken 20 yıllık gemicilerin yaşamadığı sorunları yaşayıp otelde hapis kalmak mı... Mustafa Koç’a da böyle bir ilk yakışırdı zaten. — Mustafa Koç (@mustafakocD) 17 Haziran 2019

Medeniyet’in başkenti Hindistan’dayız, ilk gözlemim absürt şeyleri ilgi çekmek için yaptıkları yönünde ayrıca gelir adaletsizliğinin bu kadar büyük boyutta olması da beni fazlasıyla etkilemiş durumda. — Mustafa Koç (@mustafakocD) 12 Haziran 2019

MUSTAFA KOÇ'UN ABİSİ İSMAİL KOÇ: NORMAL DEĞİL İHMAL



NORMAL DEĞİL İHMAL! pic.twitter.com/WoSah2aIw2 — İsmail Koç (@_ismailkoc) 15 Temmuz 2019

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