MEB yolunu açtı, TÜGVA okullarda yaz kursu verdi

AKP'li Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olarak görev yaptığı ve çok sayıda AKP'linin yöneticisi olduğu Türkiye Gençli Vakfı (TÜGVA) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında yaz kursu verdi.

Son dönemde İstanbul Belediyesinin para aktardığı vakıflar arasında adı geçen ve en çok yardımın (74.3 milyon TL) yapıldığı TÜGVA, geçtiğimiz yaz tatilinde okullarda Kuran kursu verdi. İstanbul’da birçok noktada şubesi bulunan vakfın kursta öğrencilere dağıttığı kitapçıkta "Dini, sosyal ve kültürel gelişiminize katkı sağlamak amacıyla" ifadeleri kullanıldı. Kitapçıkta geçen okuma metinlerinde öğrencilere sorgulamadan uzak, biat eden bir anlayış sunuluyor. Öğrencilerin yaşları dikkate alınmadan ibadetin mühim olduğu çünkü çocukların da ölebileceği vurgusu yapılıyor.

Vakfın İstanbul İl Temsilcisinin sosyal medya aracılığıyla aktardığı bilgiye göre vakıf bu yaz 39 ilçede 115 farklı okulda 1150 eğitmen kadrosu ile altı ay boyunca 25.319 öğrenciye yaz kursu verdi. Fakat bu kursların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda verildiği bilgisi hiçbir duyuruda yer almadı.

İBB’nin yardımları kestiğini duyurması üzerine vakfın yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakfımıza para aktarıldığı yönünde son derece asılsız iddialarla ve haberlerle gündemin gereksiz yere meşgul edildiğini görmekteyiz" denildi ve vakfın gelirlerinin gönüllülerden sağlandığı iddia edildi.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE DİNİ VAKIFLAR OKULLARA GİREBİLİYOR

Bu gelişmelerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta Eğitim Kurumları Sosyal Hizmetler Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Yönetmelikteki değişiklik, ‘’ 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan "kapsamındaki sosyal" ibaresinden sonra gelmek üzere "etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal" ibaresi eklenmiştir.‘’ şeklinde olmuştu. Bu maddeye göre dini vakıfların sosyal etkinlikler adı altında okullara girmesinin önü açıldı. Vakfın serzenişte bulunduğu konuyu MEB bu şekilde yönetmeliğe dahil etmiş oldu.

Daha önce de vakfa bağlı Fikirname isimli dergide ‘’Kadınla erkeğin tokalaşmasının caiz olmadığı, karşı cins ile ilişkinin ulaşacağı son tehlikenin zina olduğu, zaruri bir durum olmadıkça karşı cins ile konuşmaktan kaçınmak gerektiği çünkü muhabbetin nereye gideceğini kestirmenin zor olduğu, karşı cins ile ilişkiler konusunda gevşek davranışlarda bulunanları ciddi bir şekilde uyarmak gerektiği, sınıf ve okullarda zorunlu olarak karşı cins ile beraber bulunma ortamlarında onları yok gibi hissedip işimize bakmamızın uygun olduğu" ifadelerinin tepki topladığı ve meclis gündemine girdiği biliniyor.

Bu yaz yaptıkları kursta dağıtılan kitaptan bazı okuma metinleri ise şu şekilde;