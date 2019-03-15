TÜGVA'dan 8 Mart açıklaması: Birkaç kendini bilmez, türedi tip...

Yüksek istişare kurulunda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu TÜGVA'nın üyeleri, Diyarbakır Ulu Cami'de toplanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşü protesto ettiler.

Diyarbakır’da Ulu Cami’de bir araya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Taksim’de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’nü protesto etti.

TÜGVA’nın yüksek istişare kurulunda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan bulunuyor.

TÜGVA Diyarbakır Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından organize edilen protesto, sabah namazının ardından düzenlendi.

TÜGVA Diyarbakır Kadın ve Aile Koordinatör Yardımcısı Seher Şenyüz, açıklamasında 8 Mart Kadınlar Günü’nde ezanın protesto edildiğini öne sürdü. Şenyüz, “Ezan, inananlara kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrıdır” dedi.

Şenyüz, “Ezan, bizim için Roma’nın, New York’un, Pekin’in, Tokyo’nun, Moskova’nın, Berlin’in, Paris’in ve yarım kalan hesabımız olan Viyana’nın fethine niyet tazelemektir. Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan’ın özgürlük türküsü, Çeçen mücahitlerin zafer ezgisidir. Ezan, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir” ifadelerini kullandı.

'BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZ, TÜREDİ TİP'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaşananların kabul edilemeyeceğini söyleyen Şenyüz, şunları kaydetti: “Birkaç kendini bilmez, türedi tipin bu toprakların mayası olan ezanı protesto etmesi, ister istemez hafızalarımızda, küçük olmasına rağmen mide bulandıran sinek misalini hatırlatmıştır. Şimdilik kavlen uyarmakla yetinmek durumunda olduğumuz hatta çoğu zaman görmezden geldiğimiz, bu ülkenin mayasından zerre nasiplenmemiş bu sineklerin mukaddesatımız mevzu bahis olduğunda, karşısında bu mukaddesatın yılmaz bekçileri olan Türkiye Gençlik Vakfı kadrolarını bulacağını şüphesiz bilmelerini isteriz.”