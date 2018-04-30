GSÜ öğrencileri: Üniversiteye dokunma

Galatasaray Üniversitesi'ndeki 9 öğrenci kulübü ortak bir açıklama yayınlayarak üniversiteleri bölen yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

İstanbul ve Gazi üniversitelerinin de arasında olduğu 20'ye yakın üniversitenin bölünerek, 15 yeni üniversite kulumasını öngören yasa tasarısına tepkiler sürüyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün de Beyazıt Anakapı önüne eylem çağrısı yaparken, bir açıklama da yasa tasarısının kapsamında olmayan Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencilerinden geldi.

GSÜ'deki 9 öğrenci kulübü üniversiteleri bölen yasa tasarısını protesto edenlerle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, tasarının geri çekilmesini talep etti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"İSTANBUL VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YANINDAYIZ

ÜNİVERSİTELERİ BÖLEN YASA TASARISINA KARŞIYIZ

Aşağıda imzası bulunun Galatasaray Üniversitesi öğrenci kulüpleri olarak İstanbul ve Gazi üniversitelerinde haklarını savunan arkadaşlarımızın yanındayız.

Üniversiteleri bölen ve tarihi binalarından taşıyan yasa tasarısını kabul edilemez buluyor, bu tasarının geri çekilmesini talep ediyoruz.

"Üniversiteme, fakülteme dokunma" diyen öğrenci ve akademisyenleri selamlıyoruz. Eylemleri engellemeye dönük, haklsız olduğu için başarısız olmaya mahkum girişimleri kınıyoruz.

Sosyal Bilimler Kulübü

Sosyoloji Kulübü

Sinema Kulübü

Hukuk Kulübü

Lion Queer

Kadın Araştırmaları Kulübü

Tiyatro Topluluğu

Togsü

İletişim Kulübü"