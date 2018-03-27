Belediye Başkanı Yağcı: Erdoğan'ın kapısında temizlikçi de olurum...

Bilecik'in AKP'li belediye başkanı Selim Yağcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temizlikçiliğine talip oldu. Bilecik’i 14 yıldır yöneten Yağcı, "Recep Tayyip Erdoğan ‘Gel benim kapımda temizlikçi ol’ derse, gider temizlikçilik yaparım" dedi.

Bilecik'in AKP'li belediye başkanı Selim Yağcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temizlikçiliğine talip oldu. Bilecik’i 14 yıldır yöneten Yağcı, "Recep Tayyip Erdoğan ‘Gel benim kapımda temizlikçi ol’ derse, gider temizlikçilik yaparım" dedi.

Bilecik'in yerel gazetesi Yarın'da yer alan habere göre 2004 yılında Bilecik'te belediye başkanı seçilen, üç dönemdir bu görevi sürdüren Selim Yağcı, belediye encümen toplantısında konuştu. Yağcı, kendisini eleştirenlere, “Milletin emrindeysek şamar oğlanı da değiliz” yanıtını verdi. Bundan sonra milletvekili adaylığını da düşünebileceğini söyleyen Yağcı, “Ben üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Bunun benim adıma, şehrim adına yeterli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ERDOĞAN 'GEL SELİM TEMİZLİKÇİ OL' DERSE OLURUM"

Yağcı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Siyasetin diğer noktaları ve milletvekilliği tabii ki düşünülür. Bundan sonra eğer partimin yetkili organları uygun görürse bundan büyük mutluluk yaşarız ama havalara uçmayız. Çünkü bunu sürecin devamı olarak görürüz. Ama olmazsa da küsmeyiz. Çünkü biz bu davanın adamıyız. Recep Tayyip Erdoğan 'Gel Selim, benim kapımda temizlikçi ol' derse, temizlikçilik de yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım. Biz bu yola baş koymuş insanlarız."