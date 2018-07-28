Bedelli askerlik kışlaları belli oluyor: İşte 21 gün askerlik yapılacak birlikler

Bedelli askerlerin 21 günlük eğitimi hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma yapıldı. Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik’teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek.

Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazete'de yayımından itibaren üç ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor.

Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.

İŞTE O KIŞLALAR

sozcu.com.tr'nin haberine göre bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle: