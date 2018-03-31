Aşı karşıtlığının nedeni AKP!

Aşıyı reddeden aile sayısı 2011’de 183 iken, 2016’da 12 bine ulaşmıştı. Artış hızı gerçekten de düşündürücü. Bu olumsuz seyrin sorumlusu doğrudan doğruya AKP...

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi Prof. Mehmet Ceyhan, 2017 yılında çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aile sayısının 23 bine çıktığını belirtti ve ciddi salgın riskine işaret etti.

Aşıyı reddeden aile sayısı 2011’de 183 iken, 2016’da 12 bine ulaşmıştı. Artış hızı gerçekten de düşündürücü.

Bu olumsuz seyrin sorumlusu doğrudan doğruya AKP.

Hatırlayalım: 2009’un sonu. Dünyada domuz gribi salgını baş gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü bunu 100 yılda bir görülen pandeminin (salgın) işareti olarak değerlendirerek bütün ülkelere riskli gruplarını bir an önce aşılamaları çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı bunun üzerine 20 milyon doz aşı alarak hazırlığa başladı.

Toplumu aşıya ikna etmek üzere Sağlık Bakanı Recep Akdağ kameraların önünde aşı oldu ve başbakan Erdoğan’ın da aşı olacağını açıkladı. Vay sen misin bunu söyleyen. Erdoğan grup toplantısında konuyu gündeme getirdi, üstüne basarak aşı olmayacağını belirtti ve toplantı sonrasında da herkesin önünde Bakan'ı bir güzel azarladı. Ertesi gün gelen sorular üzerine de aşı olmanın bireylerin kararına bırakılması gerektiğini belirtti.

Kim yükselen aşı karşıtlığının sorumlusu?

Yıl 2015 ve sonra 2016. Uşak ve Mersin’deki iki aile çocuklarını aşılatmamak için açtıkları hukuk sürecini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdılar. Mahkeme aşı yaptırmanın bireyin ya da ailesinin rızasına bağlı olduğunu, aşıyı zorunlu tutan bir mevzuat olmadığı takdirde bireylerin zorunlu tutulamayacağını belirten bir karar aldı. Zorla aşı yapmanın anayasayı ihlal olduğuna hükmetti.

Kim yükselen aşı karşıtlığının sorumlusu?

Ama aynı kararda Anayasa Mahkemesi “aşının zorunlu olduğunu belirten bir mevzuat olmadığı takdirde” diyerek aslında bir yandan da Sağlık Bakanlığı’na pas göndermiş oldu. Yani tam o noktada bakanlık gereken hazırlığı yaparak, bağışıklama programı içindeki aşıların zorunlu olduğunu belirten bir yasal düzenleme yapmış olsaydı (aynen 1930 yılındaki Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun çiçek aşısını zorunlu tutmuş olması gibi) sorun çözülecekti. Ne oldu? Beklendiği gibi bakanlık Anayasa Mahkemesi kararının “anayasayı ihlal’le ilgili ilk kısmını duydu, ikinci kısmını ise kulak arkası etti.

Kim yükselen aşı karşıtlığının sorumlusu?

AKP bilime karşı. Aşı karşıtlığının; sülüğe, kupaya, hipnoza, akupunktura düşkünlüğünün nedeni bu.

O nedenle Prof. Ceyhan’ın, aşı konusunda danışmanlığını yapmakta olduğu hükümete öncelikle bir laf etmesi gerekiyor.