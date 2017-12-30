AKP'den evde içki üretimine korkunç müdahale: Etil alkole acı veren kimyasal katılacak

AKP içki ürünlerinden aldığı yüksek vergiler için yurttaşları zehirlemeyi göze aldı. Evde alkol üretiminde kullanılan etil alkol bundan sonra acı veren bir kimyasal maddeyle üretilecek.

AKP hükümeti içkiden aldığı yüksek vergileri korumak için evde alkol üretimine adeta savaş açtı. Yeni mevzuata göre, etil alkol artık her 100 litresine 1,2 gram "denatonyum benzoat" katılarak ambalajlanacak.

"Çoğu insan için dayanılmaz ölçüde acı" olarak tanımlanan söz konusu maddeyle, etil alkolle yapılan evde içki üretiminin önüne geçilmesi hedeflendi.

Piyasaya arz edilen etil alkol etiketinde "gıda amaçlı kullanılması uygun değildir" ifadesi yer alması zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik şöyle:

"Evsel kullanım amaçlı etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 santilitre (cl) veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılarak ambalajlanacak veya ambalajlı ithal edilecek. Piyasaya arz edilen etil alkol etiketinde "Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir" ifadesi yer alması zorunluluğu getirildi. Söz konusu ifadenin yer almadığı ve daha önce satışı yapılmış etil alkol ürünleri 31 Mart 2018'e kadar piyasada bulunabilecek."