AKP tipi 'Sevgi Evleri' korku tüneli gibi: Baskı, dayak, tehdit...

Zile Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülmeye başlanan bir dava, dikkatleri bir kez daha Sevgi Evleri'ne çekti. Tokat'ın Turhal ilçesinde kimsesiz ya da bakıma muhtaç çocukların barındığı Sevgi Evleri'nde yaşananlar dava konusu oldu. İddianameye yansıyan detaylar da adeta bir korku romanını andırıyor.

AKP döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yaşama geçirilen Sevgi Evleri projesi, bugüne dek pek çok iddiaya, habere ve davaya konu oldu. Ancak bugün Tokat'ın Zile Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava, dikkatleri bir kez daha Sevgi Evleri'ne çekti.

Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye yansıyanlar, 2018 yılında Turhal Cumhuriyet Çocuk Evleri Sitesi'nde barınan çocukların yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. İddianameye göre 58 günlük kayıtlarda 235 olumsuz durum saptandı. Olumsuz durumlar arasında fiziksel ve psikolojik şiddet, tehdit, yüksek dozda psikiyatri ilacı içirme gibi iddialar yer aldı. İddianamede Sevgi Evleri'nde çalışan ve yönetici olan 14 kişi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede şüpheliler A.A., A.S., S.G., B.K., H.B., İ.K., S.Ö., G.K., K.Ö., G.B., D.U., N.Ö., Z.S., V.S., A.Ö.'nün çeşitli tarihlerde yaşları 4 ile 12 arasında değişen çocuklara yönelik şu eylemleri yaptıkları anlatıldı:

Askılık demiri ile dayak

Haftada bir kez banyo, banyo sırasında kaynar su,

Çocukları odaya veya banyoya kapatma, hapsedilen çocukları aç bırakma

Çeşitli tehditler

Yüksek dozda psikiyatrik ilaçlar içirme...

Bu iddialarla suçlanan 14 şüpheli 8 ilâ 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanıyor.

Turhal'da yaşanan, Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava konusu olan bu olaylar, kamuoyunun dikkatlerini bir kez daha Sevgi Evleri'ne çekti.

'SEVGİ EVLERİ' NEYDİ?

Bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların daha önce toplu olarak kaldıkları yetiştirme yurtlarından farklı olarak daha küçük ölçekte ve ev tipi binalardan oluşan yerleşkelerde kalması amacıyla AKP döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşama geçirilen bir proje. Sevgi Evleri'nin ayrı bir mevzuatı bulunmuyor, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları mevzuatına göre "hizmet" veriyor.

PERSONEL İÇİN DİYANET'LE PROTOKOL İMZALANMIŞTI

"Sevgi Evleri'nde görevlendirilen kişiler nerede eğitiliyor" sorusunun yanıtı da 2017 tarihli gazetelerde yer alıyor. Bu haberlere göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, bazı illerde Sevgi Evleri'nde görevlendirilen personele müftülüklerde bilgilendirme/eğitim toplantıları yapılmıştı.

SEVGİ EVLERİ'NDE NELER YAŞANDI?

Turhal'da yaşananlar kuşkusuz ki ilk değil... Daha önce de farklı illerdeki Sevgi Evleri'nde pek çok çocuk mağdur edilmişti.

Sivas'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki 7-12 yaş Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar arasında taciz olaylarının olduğu iddia edildi. Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda görevli Sosyal Hizmet Uzmanı E.Ç., yurt müdürlüğüne dilekçe yazarak yurtta kalan erkek çocuklar arasında cinsel istismar bulunduğunu öne sürdü. Bu dilekçe ardından E.Ç. huzurevine tayin edildi.

Antalya’da korunmaya muhtaç çocukların ilgisizlik nedeniyle fuhuşa sürüklendiği, madde bağımlısı olmayan çocukların madde bağımlılarına yönelik ünitelerde tutulduğu, sevgi evlerinde kalan kız çocuklarının kurumdaki bazı görevliler tarafından cinsel tacize uğradığına yönelik korkunç iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Adana’da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı ’Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu’nda kalan 15 yaşlarındaki E.M.M. ile Ç.B., bahçede sigara içerken kendilerini yakalayan müdür tarafından süpürge sapı ile dövüldüklerini söyledi.

E.M.M., şunları kaydetti: "Arka bahçede sigara içerken, kurumda kalan arkadaşım Ç.B. ile sohbet ediyorduk. Kurum Müdürümüz Haydar T. yanımıza gelerek ’sigarayı söndür’ dedi ve Ç.B.’ye tekme atıp ardından bana döndü ve sağ ayağıma üç defa aynı yere tekme attı ve bağırdı. Sonra yerdeki süpürge sapını alarak arkadaşım Ç.B.’nin beline vurdu. Sırf bu yüzden evimiz gibi benimsemiyoruz burayı. Kurum müdürümüzün bize sergilediği bu davranışları hak etmiyoruz. Bu sadece bana yapılan bir davranış değil, benzer olaylar yaşayan diğer arkadaşlarım korktukları için kimseye bir şey diyemiyor. Biz bu konudan çok rahatsızız."

Maddi imkansızlıklardan dolayı 3 yaşındaki oğlunu yetiştirme yurduna teslim etmek zorunda kalan 25 yaşındaki Ö.K. isimli kadın, oğlunun, kaldığı Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evi’nde darp edildiğini iddiasıyla önce karakola gitti, daha sonra da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İŞTE SEVGİ EVLERİ'NİN KURULUŞ HİKAYESİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından "bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların yurtlar yerine 10-12 kişilik evlerde aile ortamında yetiştirilmesi" amacıyla kurulan Sevgi Evleri, kurulduğu günden bu yana yolsuzluk ve dinsel dayatma iddialarının merkezinde yer aldı. AKP'nin Fethullah Gülen cemaatiyle birlikte fiili olarak ülkeyi yönettiği günlerde, cemaatin örgütlenme merkezlerinden biri olan Sevgi Evleri'nde şimdilerde dernek ya da vakıf adı altında faaliyet gösteren başka tarikat ve cemaatler etkin oluyor.

KURULUŞA GİDEN SÜREÇTE YOLSUZLUK İDDİALARI

Sevgi Evleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının projesi kapsamında ev tipi binalardan oluşan, her binada 10-12 çocuğun bakımlarının sağlanabileceği çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları olarak geçiyor. Sevgi evlerinin amacının ise kimsesiz çocuklar için aile ortamına benzer yapı ve ilişki kurması olduğu belirtiliyor.

2006 yılında Malatyalı İş Adamları Derneği'nin başlattığı Sevgi Evleri kampanyası, dönemin Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sevgi Evleri sponsorları arasında imzalanan protokolle villaların yapılması için gerekli resmi sürece girmiş ve ihale süreci başlatılmıştı. Açılan Sevgi Evleri'nin ihale sonucu yapımını üstlenen firma ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mücahit Fındıklı’nın yüzde elli ortağı olduğu Sima İnşaat olmuştu. Mücahit Fındıklı, oğlu Hasan Tahsin Fındıklı ve ortağı olduğu Sima İnşaatın adı ise 2011 yılında sahte belgeyle alınan ihalede geçmişti.

SAHTE BELGEYLE ALINAN İHALE

Mücahit Fındıklı, AKP Malatya milletvekili seçildikten sonra yüzde 50 ortağı olduğu Sima İnşaat’taki hisselerini oğlu Hasan Tahsin Fındıklı’ya devretmişti. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ’ın haberine göre TOKİ’den “sahte belge”yle 12 milyon 65 bin liralık “Isparta-Gelendost TOKİ Toplu İnşaat işini” aldığı, savcılığa yapılan bir şikayetle ortaya çıkmıştı.

Tahsin Fındıklı tarafından ihale dosyasına sunulan “iş bitirme” belgesinin altında milletvekili olmasına karşın Mücahit Fındıklı’nın imzasının bulunduğu ortaya çıkmıştı. TOKİ Başkanlığının 26 Mayıs 2011 tarihli ihbarnamesi ile Sima-Meşe Adi Ortaklığı’na TOKİ’den almış olduğu Isparta Gelendost Toplu Konut İnşaatı işinde “Anahtar teknik personel kamu ihale mevzuatı”na uygun personel çalıştırılmadığı gerekçesiyle toplam tutarı 646 bin TL olan ceza kesilmişti..

Sevgi evlerinin yapımını üslenen firmanın yolsuzluğu ile başlayan süreç, bu evlerde yaşanan dinsel dayatmanın boyutu ile AKP Türkiyesini özetler hale geldi.

SEVGİ EVLERİ'NDEN GÜLEN CEMAATİ EVLERİNE ÖĞRENCİ GÖNDERDİLER

AKP ile Fethullah Gülen cemaatinin ülkeyi birlikte yönettikleri ve AKP iktidarının cemaate ne isterse verdiği dönemde, Sevgi Evleri Gülen cemaatinin örgütlenme noktalarından biri haline gelmişti.

30 Kasım 2016 tarihinde yapılan cemaat soruşturmasında, Adana’da Sevgi Evleri yöneticilerinin, kimsesiz çocukları Fethullah Gülen cemaatine ait ışık evlerine yerleştirdikleri iddia edilmişti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili İdris Dal ve eski müdür İsmail Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 25 personel gözaltına alınmıştı.

MÜFTÜLÜKLER DE SEVGİ EVLERİ'NDE 'EĞİTİM' VERİYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2011 yılında imzalanan protokol gereği, il müftülüğünde görevli dokuz vaizeye Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri'nde kalan çocuklara dini eğitim verme yetkisi verilmişti.

Bu doğrultuda Sivas Sevgi Evi’nde kalan çocuklar üç yıl boyunca dini eğitim görmüştü. Ardından sekiz çocuk umreye gönderilmişti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Sefer Buğrul, verilen dini eğitim programlarına ilişkin "Eğitimler sonrasında çocuklar üzerinde gözle görülebilir değişiklikler gördük ve bu durum bizi çok mutlu etti. Çocukların gelişiminde bize destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum" demişti.

Çocukların gelişimi için uygun gördükleri eğitim anlayışında ise laikliği kışkırtıcılık olarak tariflemek olduğu Bursa Sevgi evinde verilen eğitimlerde ortaya çıkmıştı.

BURSA SEVGİ EVİ'NDE ŞERİAT EĞİTİMİ

Bursa Sevgi Evleri’nde 7-12 yaş grubundaki çocuklara “Değerler Eğitimi Programı” verilmişti. Programı din sosyologu Dr. Selma Karışman yönetmişti. "Değerler Eğitimi" adı altında çocukların ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını belirlemesi, belirli değerlerin farkına varması bekleniyor. Belirli değerlerin farkına varılmasından ise hedeflenen sonucun, dinci nesiller yetiştirilmesi olduğu anlaşılıyor.

Selma Karışman’ın "Sonpeygamber.info" adlı sitede “En Sevgilinin Yanında Olmak Ne Demek” başlığında kaleme aldığı yazıda, “Sevgiyi salt duygunun ve günlük yaşamın iniş çıkışlarından, seküler hayatın kışkırtıcı teklifleri karşısında verilen manevi molaların, geçirilen yabancılaşma nöbetlerinin ruhsal ağırlığından kurtarmalı” ifadeleri yer almıştı.

ENSAR VAKFI'NDAN NE FARKI VAR?

Karaman’da 45 çocuğa cinsel istismara uğradığı Ensar Vakfı’nın İstanbul Beykoz şubesi de, 2016'nın Haziran ayında Beykoz Galip Öztürk Sevgi Evi'nde iftar vermişti.

Geçen yıl Sevgi Evleri'nde "kutlu doğum haftası" etkinlikleri de çocuklara dayatılmıştı. Örneğin Sivas'ta müftülük Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara "kutlu doğum haftası" etkinliği düzenlemişti. Bu etkinlikte takke ve sarık giydirilen çocuklar sahneye çıkartılmıştı.

Dernek ve vakıf adı altında faaliyet gösteren tarikat ve cemaatler, Sevgi Evleri'nde AKP iktidarın himayesiyle her türlü bilim dışı ve laiklik ilkesine aykırı dayatmalarını sürdürmeye devam ediyor.