AKP adayından 'seçmen' tanımı: Kendini ifade edemeyen ezik insanlar

AKP'nin Yalova milletvekili adayı Meliha Akyol, düzenlediği basın toplantısında tepki çeken bir skandala imza attı. Yalova seçmen profilini iyi bildiğini iddia eden Akyol, seçmenleri 'Batı Trakya’dan, oradan buradan, kimisi doğudan gelen, kendisini ifade edemeyen ezik insanlar' diye tanımladı.

AKP'nin Yalova milletvekili adayı Meliha Akyol, düzenlediği basın toplantısında tepki çeken bir skandala imza attı. Seçim çalışmalarından bahseden milletvekili adayı, Yalova’nın seçmen profilini çok iyi bildiğini iddia ederek, mevcut yönetime oy veren seçmen için "Batı Trakya’dan, oradan buradan, kimisi doğudan gelen, kendisini ifade edemeyen ezik insanlar" ifadesini kullandı. AKP’li adayın bu sözleri kısa zamanda büyük tepki çekti ve sosyal medyada binlerce tweet paylaşıldı. İşte AKP'li milletvekili adayının sözleri:

