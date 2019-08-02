7 ayda 70 sığınmacı iş cinayetinde yaşamını yitirdi: O kadar kötü koşullarda çalıştırıyorlar ki...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Temmuz ayı iş cinayetleri raporuna göre en az 163 işçi yaşamını yitirdi. İSİG Meclisi aynı zamanda son günlerde sürekli gündeme getirilen Suriye, sığınmacı açıklamalarından sonra, göçmen ve mültecilerin yaşadıkları iş cinayetlerini raporladı. Bu rapora göre sığınmacılar iş cinayetlerinin yüzde yedisini oluşturuyor ve 2019 yılının ilk yedi ayında 70 sığınmacı işçi yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Temmuz ayı iş cinayetleri raporuna göre en az 163 işçi yaşamını yitirdi. Temmuz ayında konuşulan en önemli konulardan birisini İstanbul Valiliği’nin ‘Suriyeliler’ açıklaması oluşturuyor. Valilik, kentte geçici koruma kapsamında olmayan, kimliği bulunmayan ve başka bir ilde kaydı olan Suriyeli sığınmacıların 20 Ağustos 2019'a kadar İstanbul'dan ayrılmasını istedi.

Göçmen/mülteci işçiler Türkiye işçi sınıfının bir parçası durumunda. Meclisin raporuna göre, o kadar kötü koşullarda çalışıyorlar ki ölen 70 işçinin 17’sinin hiçbir kimlik bilgisi dahi bilinmiyor. İSİG Meclisi, ''Ülkemizdeki ekonomik krizin, gündelik yaşamdaki şiddetin vb. sorunların kaynağını göçmenler olarak gösteren politik atmosfere karşı emek hareketinin acilen bir mücadele programı oluşturması gerektiğini'' söyledi.

2019 yılının ilk yedi ayında 70 sığınmacı işçi yaşamını yitirdi.

Yıllara göre baktığımızda ‘tespit edebildiğimiz’ göçmen/mülteci iş cinayetlerinde artış yaşanıyor:

2013 yılında 22 göçmen/mülteci işçi,

2014 yılında 53 göçmen/mülteci işçi,

2015 yılında 67 göçmen/mülteci işçi,

2016 yılında 96 göçmen/mülteci işçi,

2017 yılında 88 göçmen/mülteci işçi,

2018 yılında 110 göçmen/mülteci işçi,

2019 yılının ilk yedi ayında 70 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi…

Yıllara göre tüm iş cinayetleri içinde baktığımızda göçmen/mülteci işçilerin ölümü oransal olarak da artıyor:

2013 yılında yüzde 2,

2014 yılında yüzde 3,

2015 yılında yüzde 4,

2016 yılında yüzde 5,

2017 yılında yüzde 4,

2018 yılında yüzde 6,

2019 yılının ilk yedi ayında yüzde 7…

ÖLÜMLER EN ÇOK ANKARA, İSTANBUL VE KOCAELİ'NDE

Ölen işçilerin geldikleri ülkeler: 26 Suriyeli, 23 Afganistanlı, 4 Türkmenistanlı, 4 Ukraynalı, 3 Özbekistanlı, 2 Azerbaycanlı, 2 İranlı, 2 Gürcistanlı, 1 Çekyalı, 1 İtalyalı, 1 Kolombiyalı, 1 Rusyalı

Çalıştıkları işkollarına baktığımızda ölümlerin 17’si tarım/orman, 9’u belediye/genel işler, 8’i inşaat/yol, 8’i gemi/tersane, 7’si tekstil/deri, 5’i ağaç/kâğıt, 4’ü kimya, 3’ü konaklama/eğlence, 2’si gıda, 2’si metal, 2’si taşımacılık, 1’i madencilik, 1’i basın ve 1’i ticaret işkollarında yaşandı

En çok ölüm nedeni ise patlama/yanma, zehirlenme/boğulma, trafik/servis kazası, ezilme/göçük ve yüksekten düşme

Ölenlerin 6’sı çocuk ve 9’u kadın işçi. Oransal olarak Türkiye ortalamasının iki katı

Ölümler en çok Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nde yaşandı. 16 Ocak’ta Ankara Altındağ’da 5 Suriyeli işçi, 29 Mart’ta Ankara Altındağ’da 7 Afganistanlı işçi, 6 Haziran’da Kocaeli Çayırova’da 5 Suriyeli işçi ve 22 Haziran’da İstanbul Büyükçekmece’de 2’si Afganistanlı 1’i İranlı, 1’i Özbekistanlı 4 işçi işyerlerinde yanarak yaşamlarını yitirdiler.

TEMMUZ AYINDA 163 İŞ CİNAYETİ

• Yüzde 89’unu ulusal ve yerel basından; yüzde 11’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Temmuz ayında en az 163 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi...

• Ocak ayında en az 159 işçi, Şubat ayında en az 127 işçi, Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 153 işçi, Mayıs ayında en az 163 işçi, Haziran ayında en az 125 işçi ve Temmuz ayında en az 163 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk yedi ayında en az 1004 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…

• 163 emekçinin 120’si ücretli (işçi ve memur), 43’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

• Ölenlerin 10’u kadın işçi, 153’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, büro, metal, sağlık, konaklama ve belediye işkollarında gerçekleşti…

• Dördü 14 yaş ve altında olmak üzere altı çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti…

• 6 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 2’si Suriyeli, 2’si Türkmenistanlı, 1’i İtalyalı ve 1’i Gürcistanlı...

• Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, belediye/genel işler, ticaret/büro, metal ve madencilik işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 31’i ücretli. Yüzde 69’u ise çiftçi…