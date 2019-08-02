7 ayda 70 sığınmacı iş cinayetinde yaşamını yitirdi: O kadar kötü koşullarda çalıştırıyorlar ki...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Temmuz ayı iş cinayetleri raporuna göre en az 163 işçi yaşamını yitirdi. Temmuz ayında konuşulan en önemli konulardan birisini İstanbul Valiliği’nin ‘Suriyeliler’ açıklaması oluşturuyor. Valilik, kentte geçici koruma kapsamında olmayan, kimliği bulunmayan ve başka bir ilde kaydı olan Suriyeli sığınmacıların 20 Ağustos 2019'a kadar İstanbul'dan ayrılmasını istedi.
Göçmen/mülteci işçiler Türkiye işçi sınıfının bir parçası durumunda. Meclisin raporuna göre, o kadar kötü koşullarda çalışıyorlar ki ölen 70 işçinin 17’sinin hiçbir kimlik bilgisi dahi bilinmiyor. İSİG Meclisi, ''Ülkemizdeki ekonomik krizin, gündelik yaşamdaki şiddetin vb. sorunların kaynağını göçmenler olarak gösteren politik atmosfere karşı emek hareketinin acilen bir mücadele programı oluşturması gerektiğini'' söyledi.
2019 yılının ilk yedi ayında 70 sığınmacı işçi yaşamını yitirdi.
Yıllara göre baktığımızda ‘tespit edebildiğimiz’ göçmen/mülteci iş cinayetlerinde artış yaşanıyor:
Yıllara göre tüm iş cinayetleri içinde baktığımızda göçmen/mülteci işçilerin ölümü oransal olarak da artıyor:
ÖLÜMLER EN ÇOK ANKARA, İSTANBUL VE KOCAELİ'NDE
TEMMUZ AYINDA 163 İŞ CİNAYETİ
• Yüzde 89’unu ulusal ve yerel basından; yüzde 11’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Temmuz ayında en az 163 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi...
• Ocak ayında en az 159 işçi, Şubat ayında en az 127 işçi, Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 153 işçi, Mayıs ayında en az 163 işçi, Haziran ayında en az 125 işçi ve Temmuz ayında en az 163 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk yedi ayında en az 1004 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…
• 163 emekçinin 120’si ücretli (işçi ve memur), 43’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...
• Ölenlerin 10’u kadın işçi, 153’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, büro, metal, sağlık, konaklama ve belediye işkollarında gerçekleşti…
• Dördü 14 yaş ve altında olmak üzere altı çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti…
• 6 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 2’si Suriyeli, 2’si Türkmenistanlı, 1’i İtalyalı ve 1’i Gürcistanlı...
• Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, belediye/genel işler, ticaret/büro, metal ve madencilik işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 31’i ücretli. Yüzde 69’u ise çiftçi…