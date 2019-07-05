5 Suriyeli işçi ölmüştü, patron ilk duruşmada tahliye edildi

Ankara Siteler’deki mobilya atölyesinde 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili tutuklanan patron davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Ankara Siteler’de 16 Ocak’ta bir mobilya atölyesinde çıkan ve 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili davanın bugün görülen ilk duruşmasında tutuklu patrona tahliye kararı çıktı.

1'i tutuklu 5 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan işyeri sahibi Ömer İnal tahliye edildi.

İnal savunmasında diğer 4 sanığın her birinin kendi namına çalıştığını, aralarında patron-işçi ilişkisi bulunmadığını ileri sürdü.

Tutuksuz yargılanan Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk ise işyeri sahibi olmadıklarını, İnal’a ait işyerinde prim karşılığı usta olarak çalıştıklarını savundu.

Sanıkların yangınla ilgili birbirlerini suçladıkları duruşmada tutuklu sanık İnal, ölen işçiler için “Benim işçilerim değil, bana fason olarak üretim yapan kişilerin işçileriydi” iddiasında bulundu.

İnal yangına yol açan elektrikli ısıtıcıların da firmasınca temin edilmediğini ileri sürdü.

Ömer İnal’ın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmaya gelmeyen diğer sanık Mustafa Demirci’nin zorla getirilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 8 Ekim’de görülecek.

