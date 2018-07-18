Arda Turan'da 30 milyon avroluk düşüş

AKP'ye yaptığı destek açıklamalarıyla bilinen Erdoğan hayranı Arda Turan, AKP'nin proje takımı Başakşehir'de bir sene içinde büyük bir düşüş yaşadı. 2015 yılında Atletico Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon avro karşılığında transfer olan Arda'nın transfer değeri 4 milyon avroya geriledi.

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Arda Turan’ın transfer değeri bir yıl içinde büyük bir düşüşe geçti.

FutbolArena’nın Transfermarkt verilerinden derlediği habere göre 31 yaşındaki futbolcunun transfer değeri 4 milyon avroya kadar geriledi.

2015 yılında Atletico Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon avro karşılığında transfer olarak Katalan ekibinin en pahalı transferleri arasına giren Arda Turan, 2017 yılının ocak ayında Transfermarkt verilerine göre 28 milyon avro transfer değerine sahipti. Turan, bugün itibariyle 4 milyon avro değerinde gösteriliyor.