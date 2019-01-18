'Arda Turan transferini Halk Ekmek mi yaptı?' sorusu Başakşehir'i kızdırdı...

AKP destekli Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'Arda Turan transferinin İstanbul Halk Ekmek sponsorluğunda yapıldığı söyleniyor. Ne söylersiniz?' sorusuna yanıt verdi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı'nın imza töreninde Şansal Büyüka'nın yönelttiği "Arda Turan'ın transferinin İstanbul Halk Ekmek'in sponsorluğunda yapıldığı söyleniyor. Ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Büyüka, "Siyasetin sizi şampiyon yapmak istediği gibi bir söylenti var. Ayrıca, Arda Turan'ın transferinin de İstanbul Halk Ekmek'in sponsorluğunda yapıldığı söyleniyor. Ne söylersiniz?" diye sordu.

Soruya yanıt veren Gümüşdağ, "Asırlık çınarlarla yarışıyor olduğunuzda bunların konuşuluyor olması doğaldı. Herhalde, bizi konuşanların çoğu 5 yıl evveli veya başka şeyleri hayal ediyor. İstanbul Başakşehir Kulübü, 7 ortaklı bir anonim şirkettir. Bu şirketin yönetiminden 7 ortak sorumludur. Dolayısıyla biz zoru başarıyoruz. Bugün baktığınızda, bugüne kadar siyaset müdahale etseydi Rizespor veya İBB Spor Kulübü küme düşmezdi. Haksızlık ediyorlar" dedi.

Gümüşdağ, Arda sorusuna ise, "Arda Turan konusunda, ülkenin önemli kanalları canlı yayın yaptı. Çin'in ünlü bir şirketi, sponsorluk olan Decovita ve Makro vardı. Bir de Medipol Sağlık Grubu vardı. İşi doğru yönetirseniz, yapabiliyorsunuz. Niye rahatsız oluyorsunuz?" sözleriyle yanıt verdi.