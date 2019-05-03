AKP lig sıralamasını belirledi mi? Başakşehir'i ödüle boğdular

Türkiye Futbol Federasyonu ve Katarlıların sahibi olduğu beIN SPORTS'un birlikte hazırladığı 'Futbolun Süperleri' adlı ödül töreni tartışma yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Katarlıların sahibi olduğu beIN SPORTS'un birlikte hazırladığı, "Futbolun Süperleri" ödül töreninin kazananları belli oldu.

Ödüllerin çoğunun Başakşehir'e verilmesi, ligde öne çıkan birçok oyuncunun ödül töreni listesine ya alınmaması ya da ödüle layık görülmemesi tartışma yarattı.

Ligin en iyi teknik direktörü ödülü Başakşehirli Abdullah Avcı'ya, en iyi defans oyuncusu ödülü uzun süredir forma giymeyen Başakşehirli Alexandru Epureanu'ya, en iyi kaleci ödülü Başakşehirli Mert Günok'a, en iyi orta saha ödülü ve en iyi oyuncu ödülü Başakşehirli Edin Visca'ya verildi. Yine Başakşehirli Emre Belözoğlu da yılın en iyi 11'ine alındı.

Süper 11'de yer alan isimler şöyle: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Domagoj Vida (Beşiktaş), Alexandru Epureanu (Başakşehir), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Belözoğlu (Başakşehir), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Edin Visca (Başakşehir), Adem Ljajic (Beşiktaş), Trezeguet (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (Beşiktaş)